Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat in den vergangenen Tagen einen erfreulich großen Sprung gemacht. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Kurs um 2,6% gestiegen. Da der DAX im selben Zeitraum 1,3% verloren hat, ist die Outperformance unseres Dachwikifolios seit dem Start im November 2015 auf 18,4 Prozentpunkte gestiegen.Die stärksten Zuwächse im Wochenvergleich verzeichneten diesmal die wikifolios High-Tech Stock-Picking (+12,2%) von Stefan Waldhauser, Das Polit-Büro (+8,2%) von Dr. Elmar Peine, Das genetische Alphabet (+7,9%) von Alfred Dobisch und Cybersecurity Innovators (6,2%) von Dirk Althaus. Bei allen vier Werten standen wir erst vor kurzem auf der Käuferseite, was sich schon jetzt bezahlt gemacht hat. Ein auch sehr ordentliches Wochenplus von 3,7% haben wir bei dem ebenfalls neu erworbenen wikifolio Invest Only In The Best! von Patrick Kranz gesehen, das wir Ihnen heute etwas genauer vorstellen werden. Unseren Fragebogen hat der seit seiner Jugend von Börse und Unternehmen faszinierte und mit fast 25 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten ausgestattete Trader sehr ausführlich beantwortet. Die vielen Informationen haben unseren ersten, positiven Eindruck ganz klar bestätigt. Seit 2009 immer eine positive Jahres-Performance Kranz arbeitet hauptberuflich als Fondsmanager bei der luxemburgischen Tochter von Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Für sich privat hat der Anlageprofi vor mehreren Jahren eine eigene Anlagestrategie entwickelt, die er - soweit möglich und sinnvoll - auch in diesem wikifolio umsetzt. Dazu schreibt der Trader: "Der Ansatz funktioniert hervorragend, übersteht auch stürmische Börsenzeiten und ermöglicht langfristig attraktive Renditen". Die von ihm gelieferten Zahlen belegen das. Seit 2009 gelang ihm in seinem privaten Depot demnach jedes Jahr eine positive Performance zwischen ca. 3% und 34%. Im Schnitt lag das Plus bei gut 19% pro Jahr. Das erst im Sommer 2012 eröffnete wikifolio kommt bislang auf eine durchschnittliche p.a.-Rendite von ca. 15%. Demgegenüber steht ein maximaler Drawdown von gut 29%. Kranz zu seiner Zielsetzung: "Als Performancekorridor und langfristig erreichbare realistische Rendite sehe ich ca. 10% bis 12% p.a. inkl. Dividenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...