Woche 12/22Do., 24.3.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.25 Wetter (VPS 19.20)19.30 ZDF spezial (HD/UT)Krieg in Europa - Gipfeltreffen in BrüsselModeration: Antje Pieper(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)_____________________________Bitte neuen Ausdruck beachten:1.40 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)Stolperfalle(von 10.30 Uhr)Melanie Hansen Sanna EnglundMattes Seeler Matthias SchlooFranzi Jung Rhea HarderHans Moor Bruno F. ApitzMartin Berger Peer JägerWolle Harald MaackDr. Jasmin Jonas Gerit Klingund andereBuch: Klaus Arriens, Thomas WilkeRegie: Jörg SchneiderGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2011(Die Wiederholung "Notruf Hafenkante: Härtefall" entfällt.)Die Serie "Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:Do., 31.3. HärtefallDo., 7.4. TrennungsschmerzenDo., 14.4. In der SchusslinieDo., 21.4. Drag QueenDo., 28.4. Letzte WarnungDo., 5.5. MatrjoschkaDo., 12.5. Die Tirana-ConnectionFr., 6.5.23.30 aspekteBitte Ergänzung beachten:Moderation: Jo Schück