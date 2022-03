Die Trends in der Automobilbranche gehen immer mehr in Richtung vernetztes, intelligentes und autonomes Fahren. Jetzt verkündete die Investmentbank Goldman Sachs ihre favorisierten Aktien in diesem Bereich. Neben Autobauern wie Tesla finden sich darunter auch Softwareunternehmen wieder.Das Thema Automobilsoftware hat sich zu einem der Schwerpunkte in der Branche entwickelt. Diese bietet den Autobauern die Möglichkeit ihre angebotenen Produkte zu differenzieren und gleichzeitig regelmäßige Umsatzströme ...

