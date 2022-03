SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat sich weitere Lithium-Kapazitäten gesichert und einen Vertrag in China mit dem Unternehmen Chengxin Lithium unterzeichnet. Die BYD Co. Ltd. (Build Your Dreams) will mit dem Blade-Batteriesystem den EV-Markt revolutionieren. Dazu benötigen...

Den vollständigen Artikel lesen ...