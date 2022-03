Aktuell kostet ein Euro 1,0255 Franken und damit deutlich weniger als am Morgen mit 1,0314 Franken.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch zeitweise deutlich unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Marktstimmung, die den Euro mit nach unten gezogen hat. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1002 Dollar wieder knapp oberhalb dieser Marke, aber tiefer als am Morgen gehandelt. Auch zum Franken gab der Euro im Tagesverlauf nach.

