Das Londoner Tech-Startup Nothing hat sein erstes Smartphone angekündigt. Mit dem Nothing Phone (1) will das Unternehmen nicht weniger als Apple angreifen. In Anlehnung an alte Marketing-Tricks von Oneplus hat Nothing-Gründer Pei viel versprochen, aber wenig gezeigt. Das zweite Produkt des Tech-Startups Nothing, das von Oneplus-Mitgründer Carl Pei gegründet wurde, wird ein Smartphone. Wie die Ohrstöpsel Ear 1 dürfte das Phone (1) zusammen mit der Designschmiede Teenage Engineering entworfen werden und dient als Herz des in Entstehung befindlichen Ökosystems des Unternehmens, so Pei. Das Startup will dem Nothing-Gründer zufolge nicht weniger als Apple ...

Den vollständigen Artikel lesen ...