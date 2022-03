Die Empfehlung einer Gewinnmitnahme kurz nach dem Bewegungshoch am 09. März hat sich vielfach ausgezahlt (s. Analyse 09. März). Der Goldpreis (XAUUSD) ging noch am gleichen Tag in den Sinkflug über. Eine erste Stabilisierung zeigte sich mit Eintreffen des Wendetermines am 15. März bei rd. 1.900 USD. Seitdem befindet sich Gold in einer ausgedehnten Korrektur. Ausblick: Der Fokus bleibt auf der Unterstützungszone (grün) 1.917-1.900. Kann diese Zone verteidigt werden, sind LONGS die erste Wahl mit ...

