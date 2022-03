DGAP-Ad-hoc: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Dividende

A.S. Création Tapeten AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von 0,90 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor



23.03.2022 / 17:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, die für den 17. Mai 2022 terminiert ist, wird von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen, eine Dividende in Höhe von 0,90 € je Stückaktie für das Geschäftsjahr 2021 an die Aktionäre auszuschütten. Damit liegt die vorgeschlagene Dividende über dem Niveau von rund 0,65 € je Stückaktie, das auf Basis der bisherigen Dividendenpolitik und der jetzt vorliegenden Geschäftszahlen für das Jahr 2021 zu erwarten gewesen wäre. Dem entsprechenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands hat sich der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung angeschlossen.

Die Dividendenpolitik von A.S. Création sieht eine auf das Ergebnis pro Aktie bezogene Ausschüttungsquote in der Größenordnung von 45 % vor, sofern die finanzielle Situation des Unternehmens dies zulässt. Aufgrund von Besonderheiten im Hinblick auf die Finanz- und Ertragslage war A.S. Création in den beiden vergangenen Jahren von dieser Dividendenpolitik abgewichen und hatte eine konstante Dividende von jeweils 0,90 € je Stückaktie ausgeschüttet. Wie der Konzernabschluss 2021 zeigt, verfügt A.S. Création am Bilanzstichtag über einen hohen Bestand an liquiden Mitteln. Die Netto-Anlageposition beläuft sich auf 11,6 Mio. €. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat zu werten, der diesjährigen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende auf Vorjahresniveau vorzuschlagen.

Der am heutigen Tag seitens des Aufsichtsrats gebilligte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 weist einen Konzernumsatz in Höhe von 145,6 Mio. € (Vorjahr: 144,9 Mio. €), ein operatives Ergebnis von 5,7 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €), ein Ergebnis nach Steuern von 3,9 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) und ein Ergebnis pro Aktie von 1,40 € (Vorjahr: 0,53 €) aus. Aufgrund der Aufwertung des russischen und weißrussischen Rubels gegenüber dem Euro im Verlauf des Jahres 2021 verzeichnete A.S. Création im Berichtsjahr Währungsgewinne, während im Jahr 2020 noch signifikante Währungsverluste angefallen waren. Bereinigt um diese Währungseffekte lag das operative Ergebnis 2021 bei 4,3 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) und das Ergebnis nach Steuern bei 2,6 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €).

Im letzten Ausblick auf das Gesamtjahr 2021, der im Rahmen der Zwischenmitteilung zum 30. September 2021 gegeben wurde, war der Vorstand von einem Umsatzniveau zwischen 140 Mio. € und 147 Mio. €, einem operativen Ergebnis ohne Währungseffekte zwischen 3,0 Mio. € und 4,0 Mio. € und einem Ergebnis nach Steuern ohne Währungseffekte zwischen 1,8 Mio. € und 2,5 Mio. € ausgegangen. Die jetzt vorliegenden endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 liegen damit im Rahmen der Erwartungen

Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit weiteren Details wird am 24. März 2022 erfolgen.

Gummersbach, 23. März 2022

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

