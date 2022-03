DJ Investis erwirbt Aatest AG - Spezialist im Nachweis von Asbest

INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges Investis erwirbt Aatest AG - Spezialist im Nachweis von Asbest 2022-03-23 / 17:45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- . Technologisch führend im Bereich Asbest-Analytik in der Deutschschweiz . Weiterer Ausbau der Marktstellung im Bereich Sicherheits- und Umweltanalyse . Umsatz 2021 von CHF 2.1 Millionen

Die Investis-Gruppe baut ihr Segment Real Estate Services weiter aus und erwirbt per 23. März 2022 die Aatest AG mit Sitz in Lenzburg. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet, beschäftigt 7 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2021 einen Jahresumsatz von CHF 2.1 Mio. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit dem Labor in Lenzburg bietet Aatest erfolgreich folgende Dienstleistungen an: . Akkreditierte Analysen von Asbest in Baumaterialen und Technischen Produkten; . Analyse von Oberflächenstaub auf Asbest, Auswertung von Luftfilterproben auf anorganische Fasern sowieallgemeine mikroskopische Dienstleistungen.

Der Standort in Lenzburg bleibt erhalten und es werden alle Mitarbeitenden übernommen.

'Dieses Unternehmen ist eine optimale Ergänzung zu unserer erfolgreichen Tochtergesellschaft analysis^LAB im Bereich Baustoffanalysen mit Fokus auf Asbest. Durch diese Akquisition wird die Marktposition von Investis als Marktführer im Bereich Nachweis und Analyse von Asbest vor allem in der Deutschschweiz weiter gestärkt. Ebenfalls werden sich durch die Integration in die Investis-Gruppe interessante Weiterentwicklungs- und Synergiemöglichkeiten ergeben', betont Walter Eberle, Head Real Estate Services von Investis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: INVESTIS Holding SA Neumühlequai 6 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 58 201 7242 E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com ISIN: CH0325094297 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1310217 Ende der Mitteilung EQS News-Service =------------

1310217 2022-03-23

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1310217&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)