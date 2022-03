Eigentlich war die Sache geklärt. Der im zweiten Quartal startende NFT-Marktplatz von Gamestop sollte auf der Ethereum-Skalierungslösung Immutable X aufsetzen. Jetzt kommt Loopring ins Spiel. Mit seinem Marktplatz für Non-Fungible-Token (NFT) will Gamestop sich von einem Spiele-Einzelhändler zu einem Web3-Unternehmen transformieren. Der seit Herbst 2021 in Arbeit befindliche NFT-Marktplatz des Unternehmens soll in den Startlöchern stehen. Damit will Gamestop allerdings keine Spiele, sondern Spiel-Assets verkaufen. Klar ist: Gamestops NFT-Marktplatz nutzt L2-Skalierung Im Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...