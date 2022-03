der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird wohl für längere Zeit tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. So gaben in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), die jüngst unter 3.700 Unternehmen durchgeführt wurde, 78 Prozent der Befragten an, vom Konflikt in Osteuropa und seinen Folgen geschäftlich betroffen zu sein. Neun von zehn Befragten nennen dabei vor allem höhere Energiekosten als spürbaren Effekt, während 60 Prozent der Befragten von steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten berichten. 18 Prozent der Befragten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...