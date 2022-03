Entwickelt, um die Geschäfte vor immer mehr kryptospezifischen Risiken zu schützen, ist HALO ein Wegbereiter im Bereich der Compliance-Technologien für digitale Vermögenswerte und bereit für die breite Einführung

Solidus Labs, der Vorreiter für kryptonative Marktintegritätslösungen, gab heute die Einführung von HALO bekannt dem ersten automatisierten, umfassenden und prüfbaren Handelsüberwachungs- und Marktintegritätshub, der auf digitale Vermögenswerte zugeschnitten ist.

Der Start von HALO wird entscheidend sein für die Gestaltung der Zukunft der Überwachung finanzieller Risiken. HALO wurde von Grund auf neu entwickelt und soll die Lücke zwischen Krypto und herkömmlichen Finanzen schließen, indem es kryptonative Lösungen für regulatorische Risiken und Compliance auf Wall-Street-Niveau bietet. Immer mehr Finanzinstitutionen verlassen sich auf HALO, während sie neue Chancen für Umsätze ergreifen, die durch digitale Assets geboten werden. Neben einem wachsenden Kundenstamm aus Krypto- und DeFi-Unternehmen ist HALO auch ausgestattet, um Regierungsbehörden die Werkzeuge für mehr Transparenz, die Einrichtung innovativer regulatorischer Rahmen sowie die Ermöglichung sicherer und regulierter Kyptofinanzdienstleistungen in ihren Rechtsordnungen zu geben. Die Plattform geht zahlreiche kryptospezifische Herausforderungen wie neue Marktstrukturen, Volatilität, Volumen, Datentypen, dezentralisierte Dienstleistungen, Handelsdynamiken, kryptonative Marktmissbrauchsarten sowie sich weiterentwickelnde geschäftliche und regulatorische Anforderungen an.

"Das Potential von Krypto, Finanzdienstleistungen zugänglicher, transparenter, liquider und effizienter zu machen, hängt von modernster Finanzrisikoüberwachung ab, die es ermöglicht, die Vorteile digitaler Vermögenswerte zu nutzen, während die vielen neuen Risiken operativ gemindert werden", sagte Asaf Meir, Gründer und CEO von Solidus Labs. "HALO tut genau das, indem es zuvor getrennte Risikodatenpunkte zusammenführt, diese Daten kontinuierlich in Echtzeit überwacht und dabei ein verhaltensbasiertes universelles Kundenprofil erstellt, das es unseren Kunden ermöglicht, sich in ihren Investitionsgeschäften auf echte Risiken in Echtzeit zu konzentrieren."

Durch die Kombination bahnbrechender Maschinenlerntechnologie und jahrzehntelanger Erfahrung im Finanzrisikobereich sowie von Best Practices ist HALO einzigartig positioniert, um die Säulen der drei T (T3) der Marktintegrität im Krypto- und DeFi-Bereich anzugehen Trading Surveillance (Handelsüberwachung), Transaction Monitoring (Transaktionsprüfung) und Threat Intelligence (Bedrohungsanalysen). Die Module von HALO umfassen:

Handelsüberwachung: Die umfassenden Marktüberwachsungstools von HALO stellen die Marktintegrität sicher, indem anomale Kryptobestellungen und Ausführungsmuster anhand von Marktstandards geprüft werden, um Unternehmen und Netzwerke vor potentiellen Brüchen der Handelsregeln oder einer ungewöhnlichen Marktvolatilität zu warnen. Benutzer von HALO können die Empfindlichkeit des Erfassungsmodells einfach einstellen und anhand von echten Daten prüfen, um den Anforderungen sich schnell verändernder Regulierungs- und Compliance-Landschaften nachzukommen.

Transaktionsprüfung: Die kontinuierliche Echtzeit-Prüfung von Krypto- und Fiat-Transaktionen bietet noch nie zuvor dagewesene blockchainnative Funktionen und ermöglicht die Erfassung, Untersuchung und Berichterstattung verdächtiger Crypto-Ein- und Auszahlungen für die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-, Sanktions- und Finanzrisikovorschriften.

Bedrohungsanalysen: Auf der Grundlage eines eingebauten Onboarding-Verifizierungstools, leistungsstarker Integrationen und einer kryptonativen Infrastruktur sammelt das Universal Client Risk Profile von HALO Risiken entlang der Investitionskette sowie in mehreren Märkten von der Einstellung bis zum Handel, nach dem Handel und für alles, was dazwischen liegt. Durch das Zusammenführen zahlreicher Signale in einem einzigen Bedrohungsanalysezentrum deckt HALO chirurgisch genau Bedrohungen auf, die bei Krypto- und DeFi-Dienstleistungen übersehen werden, und ermöglicht Unternehmen so, in Echtzeit darauf zu reagieren.

HALO schützt aktuell weltweit mehr als 25 Millionen Klein- und Großanleger und wird aktiv eingesetzt, um über eine Billion Ereignisse pro Tag zu überwachen. Die Plattform setzt mehr als 50 verschiedene proprietäre Marktmissbrauchstypologien ein, die Investoren abschirmen und Kryptogeschäfte vor neuen Bedrohungen schützen, die im Krypto- und dezentralisierten Finanzbereich einzigartig sind. "Seit unserer Gründung ist unser größtes Engagement die Ermöglichung eines sichereren Krypto-Ökosystems. HALO bringt uns diesem Ziel einen Schritt näher, während wir die Benutzererfahrung auf ein neues Niveau bringen, Risiko- und Compliance-Teams fördern und ein sichereres Wachstum für Kryptogeschäfte ermöglichen", sagte Meir. "Wir haben Tausende Stunden mit der Arbeit mit Kyptoteams und Gesprächen mit Behörden verbracht, um unsere Vision zu verwirklichen, Krypto nutzbar zu machen nicht nur als Chance für die Transformation von Finanzdienstleistungen, sondern auch als Möglichkeit, die Überwachung von Finanzrisiken zukunftsfähig zu machen."

Weitere Informationen über Solidus Labs und HALO finden Sie unter: www.soliduslabs.com

Über Solidus Labs:

Solidus Labs ist der Wegbereiter für kryptonative Marktintegritätslösungen mit dreifach T Trading Surveillance (Handelsüberwachung), Transaction Monitoring (Transaktionsprüfung) und Threat Intelligence (Bedrohungsanalysen).

Unsere Mission ist es, einen sichereren Kryptohandel durch Investitionen in allen zentralisierten und DeFi-Märkten zu ermöglichen. Als Gründer branchenführender Initiativen wie der Crypto Market Integrity Coalition und des DACOM Summit und bei allem, was wir tun, setzt sich Solidus dafür ein, die Finanzmärkte von morgen sicherer zu gestalten.

Kryptobörsen, Finanzinstitutionen und Behörden in der ganzen Welt verlassen sich auf Solidus HALO unsere umfassende, prüfbare und zukunftssichere Echtzeit-Plattform. Durch den Schutz ihrer Geschäfte vor bekannten Marktmissbräuchen und einer Vielzahl neuer kryptospezifischer Risiken ermöglichen wir unseren Kunden, schneller und sicherer zu wachsen.

