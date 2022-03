Mastercard vertieft die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit GPS, in deren Rahmen Hunderte von Kartenprogrammen für einige der weltweit erfolgreichsten Fintech-Unternehmen eingeführt und skaliert wurden.

GPS hat in jüngster Zeit mehr als 400 Millionen US-Dollar an neuem Kapital eingeworben, um die Investitionen in cloud-basierte Technologie mit offenen APIs zu beschleunigen und die globale Expansion in viele der größten Märkte der Welt in den kommenden drei Jahren voranzubringen.

Global Processing Services ("GPS"), eine führende globale Technologieplattform für den Zahlungsverkehr, meldete heute eine neue strategische Partnerschaft mit Mastercard.

Mit der heute angekündigten Kooperation wird die seit mehr als zehn Jahren bestehende Beziehung der beiden Unternehmen weiter vertieft. GPS und Mastercard haben gemeinsam für zahlreiche der weltweit erfolgreichsten und innovativsten Fintech-Unternehmen Hunderte von Kartenprogrammen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt und ausgebaut, unter anderem für Revolut, die Starling Bank und Curve.

Im Januar 2022 meldete GPS eine bedeutende Kapitalzufuhr von über 400 Millionen US-Dollar, die GPS von einer Reihe erfahrener globaler Wachstumsinvestoren bereitgestellt werden, darunter Advent International über Advent Tech und die Tochtergesellschaft Sunley House Capital -, Viking Global Investors, Temasek, die globale Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Singapur, sowie MissionOG, eine in den USA ansässige Wachstumskapitalgesellschaft.

Mit Blick auf neue und schnell wachsende Bereiche, in denen die Akzeptanz weiter steigt, darunter digitale Banken, Kryptowährungen, Buy-Now-Pay-Later (BNPL), Open Banking und grenzüberschreitende Zahlungen, beabsichtigt GPS, stark in die internationale Expansion und Produktentwicklung zu investieren. Als Reaktion darauf hat Mastercard eine strategische Investition in das Unternehmen getätigt.

GPS spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Fintech-Kunden von Netzwerken wie Mastercard in die Lage zu versetzen, Milliarden von Verbrauchern, die physische und virtuelle Karten nutzen, vertrauenswürdige und dynamische digitale Handelserlebnisse zu bieten und zwar auf innovative, schnelle und sichere Weise.

Durch die moderne, agile cloud-basierte Technologie von GPS können Fintech-Unternehmen auf eine vielfältige, wachsende Palette moderner offener APIs zurückgreifen, die es ambitionierten, innovativen Akteuren ermöglichen, ihre Angebote rasch auszubauen. Fintech-Unternehmen haben außerdem Zugang zu dem herausragenden Netzwerk internationaler Partner von GPS, sodass sie ihre Zeit und ihre Ressourcen auf das wirklich wichtige Ziel ausrichten können: die Bereitstellung einer außergewöhnlichen Customer Experience und kontinuierlicher Produktinnovationen, die herkömmliche Bank-, Zahlungs- und Kreditdienstleistungen völlig neu aufstellen und weiterentwickeln.

Jason Lane, Executive Vice President des Bereichs Market Development Europe von Mastercard, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Wir freuen uns, unsere Kooperation mit GPS auf eine offizielle Basis zu stellen und mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um Fintech-Unternehmen der Zukunft zu gestalten. Mastercard kann eine lange Tradition in der Kooperation mit Fintech-Unternehmen vorweisen. Das gewährleistet, dass wir über die notwendigen Programme, Produkte und Tools verfügen, die jedes innovative Finanzunternehmen benötigt, wenn sich die Branche immer weiterentwickelt. Wir bieten die Lösungen und das Know-how, um die Angebote gemeinsam mit den Fintech-Unternehmen in jeder Phase zu optimieren, zu transformieren und eine rasche Skalierung zu erreichen."

Joanne Dewar, Chief Executive Officer von GPS, kommentierte dies wie folgt: "Unsere Kooperation mit Mastercard bestätigt auf nachdrückliche Weise unsere API-First-Zahlungstechnologieplattform und unsere mutige Vision von der Zukunft des Zahlungsverkehrs. Gemeinsam tragen wir schon seit mehr als zehn Jahren dazu bei, dass viele Kunden ihre Angebote zuverlässig und schnell ausbauen konnten. Wir begrüßen sie als GPS-Investoren und sind bereit, viele weitere zukünftige Fintech-Kunden von Mastercard bei ihrem Wachstum zu globalen Unternehmen mit den Innovationen, der Geschwindigkeit und der Sicherheit zu unterstützen, die sie erwarten."

