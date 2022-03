Das Unternehmen für Energiemanagement Eaton hat heute bekanntgegeben, dass seine Vehicle Group 50 Jahre Produktion von MLocker-Differentialen feiert. Das mechanische Sperrdifferential bietet Fahrern erstklassige Traktion ohne Druckknöpfe, Schaltknäufe oder sonstiges Eingreifen des Fahrers. Es kann sowohl in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor als auch in Elektrofahrzeugen (Electrified Vehicles, EVs) zur Anwendung kommen.

Eaton's Vehicle Group is celebrating 50 years of MLocker differential production. The mechanical locking differential provides drivers with best-in-class traction without the need for push-buttons, shift knobs, or other driver intervention. (Photo: Business Wire)