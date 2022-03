Cyclica Inc. ("Cyclica"), ein Neo-Biotech-Unternehmen mit der Vision, die robusteste und nachhaltigste Wirkstoffforschungspipeline zu entwickeln, und Arctoris Ltd. ("Arctoris"), ein technologiegestütztes Biopharmaunternehmen, das seine einzigartige Automatisierung mit computergestützten Ansätzen kombiniert, um die Entdeckung von Wirkstoffen voranzutreiben, haben vereinbart, ihre Partnerschaft zu erweitern, um Programme zur Entdeckung von Wirkstoffen für neuartige neurodegenerative Targets mit Schwerpunkt auf der Alzheimer-Krankheit voranzutreiben. Diese geplante Ausweitung der Partnerschaft folgt auf die Ergebnisse eines ersten Engagements, das positive Ergebnisse für Targets sowohl in der Onkologie als auch bei neurodegenerativen Erkrankungen erbracht hat.

"Die Plattform und Fähigkeiten von Cyclica in Kombination mit der biologischen Testentwicklung von Arctoris werden es uns ermöglichen, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen und die Forschungsentwicklung für Patienten, die an Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen leiden, voranzutreiben. Das Potenzial der Kombination unserer beiden Spezialgebiete ist sehr vielversprechend und wir sind sehr optimistisch, was die Auswirkungen dieser Partnerschaft auf die Patienten betrifft", sagt Naheed Kurji, Mitbegründer, Präsident und CEO von Cyclica.

Dr. Martin-Immanuel Bittner, MD DPhil FRSA, CEO von Arctoris, kommentierte: "Unser gemeinsames Wirkstoffforschungsprogramm konzentriert sich auf Inhibitoren mit doppelter Spezifität eine sehr vielversprechende, aber auch anspruchsvolle Modalität. Cyclica ist einer der führenden Anbieter in diesem Bereich und nutzt sein strukturbasiertes und KI-gesteuertes Moleküldesign für die Polypharmakologie, während wir bei Arctoris eine besondere Kompetenz in komplexer mechanistischer Enzymologie und fortschrittlichen zellbasierten Modellen für Neurodegeneration aufgebaut haben. Dies ist eine äußerst synergetische Partnerschaft, und ich bin gespannt, was wir gemeinsam für Patienten auf der ganzen Welt in einem Indikationsgebiet erreichen können, das dringend neue und bessere Behandlungsmöglichkeiten benötigt."

Cyclica und Arctoris haben langfristige Pläne für ihre Partnerschaft, da bereits Gespräche über weitere therapeutische Ziele geführt werden.

Über Cyclica

Cyclica entwickelt Moleküle, die auf die Komplexität der Krankheit eingehen. Unsere Arbeit umfasst Dutzende von Kooperationen mit großen Pharma- und Biotech-Unternehmen sowie mehreren Joint Ventures. Wir sind ein engagiertes Team aus Biotech- und Pharma-Experten, Biologen, Chemikern und Informatikern, die an der Schnittstelle unseres gemeinsamen Fachwissens leben und arbeiten. Weitere Informationen über Cyclica und unsere Partnerschaften finden Sie unter www.cyclicarx.com

Über Arctoris

Arctoris ist ein technologiegestütztes Wirkstoffforschungsunternehmen mit Hauptsitz in Oxford und Boston. Arctoris kombiniert seine einzigartige Automatisierungsplattform Ulysses mit fortschrittlichen computergestützten Ansätzen und einem Weltklasse-Team aus erfahrenen Wirkstoffjägern, um seine eigenen und partnerschaftlichen Wirkstoffforschungsprogramme in den Bereichen Onkologie und Neurologie zu leiten und schnell voranzutreiben. Mehr Informationen über Arctoris finden Sie unter https://www.arctoris.com/.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Pläne zur Weiterentwicklung der Arzneimittelforschungsprogramme von Cyclica und Arctoris enthalten. Das Ergebnis der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren. Folglich sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen zukünftiger Ereignisse verlassen, und wir können Ihnen nicht versichern, dass die beschriebenen Ereignisse eintreten werden.

