Ab sofort stehen dem große Kundenkreis von IP Access International im Bereich öffentlicher Sicherheit kritische, über die Kymeta u8-Produktfamilie und eine gemeinsam entwickelte Breitbandlösung bereitgestellte mobile Konnektivitätsdienste zur Verfügung

Kymeta (www.kymetacorp.com) das Kommunikationsunternehmen, das Mobilfunk global macht und IP Access International (www.ipinternational.net), ein führender Anbieter von mobilen und festen Satellitenlösungen, gaben heute die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens bekannt, das auf die gemeinsame Entwicklung und den Vertrieb von optimierten Lösungen mit Kymeta-Terminals, Breitband- und LTE-Diensten für Ersthelfer in ganz Nordamerika abzielt.

Schon heute betreibt IP Access das landesweit größte Satellitennetz für öffentliche Sicherheit, an dem über 1.000 Behördenkunden mit 1.700 Endpunkten teilnehmen. Diese neue Partnerschaft zur Bereitstellung optimierter Lösungen bündelt die robuste und kosteneffiziente elektronisch gesteuerte Flachbildschirmtechnologie von Kymeta mit der Erfahrung von IP Access beim Aufbau von öffentlichen Sicherheitsnetzwerken für Mobilität und Fernkonnektivität in Bereichen, in denen dies bisher nicht der Fall war. Dabei wird die Abdeckung und Bandbreite eines gemeinschaftlich entwickelten, mehrschichtigen Breitbandnetzes genutzt, das speziell für Kunden aus dem Bereich der öffentlichen Sicherheit optimiert ist. Die durch Kymeta bereitgestellte Lösung ermöglicht Kommunikation und Interoperabilität zwischen verschiedenen Geräten und erweitert zudem die Reichweite des IP Access RedPHONE-Dienstes, selbst wenn das Internet aufgrund von Malware oder Denial-of-Service-Angriffen ausfällt.

"Kymeta hat sich zum Ziel gesetzt, dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ersthelfer Zugang zu einer ständig verfügbaren, zuverlässigen und missionskritischen mobilen Kommunikation zu verschaffen", erklärte Bill Marks, EVP und Chief Development Officer von Kymeta. "Unsere u8-Produkte werden auf der ganzen Welt eingesetzt und bieten eine praxistaugliche Lösung für die Bereiche Verteidigung, Verwaltung, öffentliche Sicherheit und Handel, indem sie eine allgegenwärtige und robustere Konnektivität als je zuvor ermöglichen. Wir freuen uns, mit einem etablierten Marktführer wie IP Access zusammenzuarbeiten, der sich seit über zwei Jahrzehnten durch die Bereitstellung konsistenter und zuverlässiger Produkte und Dienstleistungen das Vertrauen und die Loyalität von Ersthelfern verdient hat."

"IP Access freut sich darauf, im Rahmen unserer starken Partnerschaft mit Kymeta unsere gemeinsamen Bemühungen voranzutreiben, den Einsatzkräften, die Leben schützen und retten, eine zuverlässige Kommunikation zu bieten", betonte Bryan Hill, CEO von IP Access International. "Unseren Kunden ist es gleichgültig, welches Netz sie nutzen, solange es zuverlässig ist. Daher ist es unser Ziel bei IP Access, ihnen eine Konnektivität zu bieten, die ihnen den Zugang zu allen verfügbaren Netzen ermöglicht. Die umfasst 4G, 5G, GEO, MEO und LEO. Auch wenn Kunden nur über begrenzte Budgets verfügen, liegt es in unserer Verantwortung, zukunftssichere Lösungen zu liefern, und deshalb gehen wir die Partnerschaft mit Kymeta ein."

Die Kymeta u8-Produktfamilie für die Breitbandkommunikation ist wartungsarm und technisch unkompliziert und unterstützt dennoch eine robuste mobile und Vor-Ort-Kommunikation (COTM COTP). Die u8-Produktfamilie bietet auch einen Zugang zu den LEO-Netzen (Low Earth Orbit), die in den nächsten Jahren in Betrieb gehen werden. Im Rahmen der neuen Partnerschaft kann IP Access Lösungen anbieten, die bereits mit den heutigen Satelliten funktionieren und zugleich für zukünftige LEO-Satellitennetze geeignet sind.

Die Partnerschaft unterstreicht die Entschlossenheit beider Unternehmen, kritische mobile Konnektivitätslösungen für die öffentliche Sicherheit und Katastrophenhilfe bereitzustellen, die robuster sind als je zuvor. Kymeta und IP Access haben sich vorgenommen, erhebliche Volumina an Geräten und Satellitenbandbreite verfügbar zu machen, um schnell die Bedürfnisse der öffentlichen Sicherheit und Ersthelfer zu erfüllen und die Produktpalette zur Abdeckung dieses wichtigen Marktes zu erweitern.

Über Kymeta

Kymeta ist ein führendes Unternehmen, wenn es darum geht, das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Kombination mit Mobilfunknetzen zu erschließen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation zu befriedigen und den Mobilfunk global zu machen. Die Satelliten-Konnektivitätslösungen von Kymeta bieten dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien sowie maßgeschneiderte, kundenorientierte Dienste, welche die Kundenauftragsanforderungen erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satelliten-Flachantenne des Unternehmens der ersten ihrer Art und den Dienstleistungen von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Konnektivität in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzwerken. Gestützt durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen adressiert das Kymeta-Terminal den Bedarf an stromsparenden, kostengünstigen und durchsatzstarken Kommunikationssystemen ohne bewegliche Teile. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Staat Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com

Über IP Access International

IP Access ist ein führender nationaler und globaler Anbieter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei mobilen und ortsfesten Satelliten-Internetlösungen. IP Access liefert komplette Satellitenkommunikationslösungen, die Satellitennetzwerke, Terminalhardware sowie Installations- und Supportdienste umfassen. Das im Jahre 1999 gegründete Unternehmen betreibt heute das landesweit größte Satellitennetz für öffentliche Sicherheit, an dem über 1.000 Behördenkunden mit 1.700 Endpunkten teilnehmen. Das Kernstück des IP-Zugangsangebots besteht im SELECT-Netz, das mehrere Satellitenoptionen und mehrere Erdfunkstellen umfasst und somit Schutz vor regionalen Katastrophen und Infrastrukturunterbrechungen gewährleistet, aber zugleich auch die Möglichkeit bietet, den Satellitendienst bei Bedarf auszuwählen, wenn die Sichtlinie oder der Blickwinkel behindert sind.

Weitere Informationen finden Sie unter ipinternational.net

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005278/de/

Contacts:

Geschäftsanfragen für Kymeta:

Brenda Kuhns

Marketingleiterin

Kymeta Corporation

bkuhns@kymetacorp.com

Medienanfragen für Kymeta:

Ashley Speller

Public Relations Manager

The Summit Group

aspeller@summitgroup.com

Anfragen für IP Access International:

Rachel Quarles

Director of Marketing

IP Access International, LLC

Rachel.quarles@ipinternational.net