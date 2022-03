Xpansiv, der globale Marktplatz für ESG-Rohstoffe, gab heute die Einführung von Digital Crude Oil(DCO) bekannt, der jüngsten Ergänzung des Xpansiv Digital Fuels Programms. Mit im Xpansiv DF Registry registrierten DCO-Einheiten sind die Märkte in der Lage, Rohöl auf der Grundlage von Treibhausgasemissionen und ESG-Leistungen zu differenzieren.

Die ersten DCOs werden für die Nordseeproduktion von Lundin Energy registriert sie repräsentieren die Kohlenstoffintensität sowie andere wichtige Umweltattribute für einzelne Barrel Öl.

"Dies ist ein entscheidender Moment des Zusammentreffens zweier Paradigmenwechsel in der globalen Energiewirtschaft: Digitalisierung und Dekarbonisierung", so Joe Madden, CEO von Xpansiv. "Die Energiewende wird durch eine größere Datentransparenz vorangetrieben, die dazu führt, dass Erdölproduzenten wie Lundin Energy mit einer verbesserten ESG-Performance mit einem klaren Preissignal belohnt werden. Die Xpansiv-Plattform bietet die Finanzinfrastruktur von den Quelldaten bis hin zu den Marktergebnissen die diesen Wandel in der Bewertung der globalen Rohstoffe ermöglicht."

"Die Zeit ist reif für einen differenzierten Markt für verantwortungsvoll gefördertes Öl und Gas", erklärte Teitur Poulsen, CFO von Lundin Energy. "Wir haben bereits zertifizierte, kohlenstoffneutral produzierte Rohölladungen verkauft, was zeigt, dass die Nachfragesignale sehr real sind. Zertifizierung und Rückverfolgbarkeit sind der Schlüssel zur Schaffung eines glaubwürdigen Marktes für verantwortungsvoll produzierte Kohlenwasserstoffe, und wir freuen uns, mit Xpansiv zusammenzuarbeiten, um diesen Markt in der richtigen Weise zu entwickeln."

Das Zertifizierungsunternehmen Intertek ist dem Ökosystem des Xpansiv Digital Fuels Programms als DCO-Zertifizierungspartner beigetreten und bietet damit eine weitere Quelle für die Sicherung der Datenqualität, das Benchmarking der Kohlenstoffintensität und unabhängige Zertifizierungen.

Xpansiv hat das Programm für digitale Kraftstoffe entwickelt, um die Erstellung, Ausgabe, Registrierung, Verwaltung, den Handel und die Stilllegung von verschlüsselten digitalen Zwillingen zu unterstützen, die Angaben zu den Umwelteigenschaften von Kraftstoffen beinhalten. Das Programm umfasst ein wachsendes Netzwerk von Energieerzeugern, Datenraffinerien, Überwachungsnetzen, Lebenszyklusbewertungen, Normungs- und Zertifizierungsorganisationen sowie nachgelagerten Marktteilnehmern, die alle im Rahmen eines Governance Frameworks tätig sind, das Protokolle zur Datenqualität und -verwaltung sowie Anforderungen an den gesamten Lebenszyklus dieser neuen digitalen Assets festlegt.

Ähnlich wie DNGs sorgen DCOs für Transparenz und Präzision bei der Messung der ESG-Auswirkungen der Rohölförderung auf Basis unveränderlicher Daten, die von der Quelle bis zum Markt geprüft werden können. "Das Vertrauen aller Stakeholder in den Weg der Nachhaltigkeit kann nur mit vollständiger Transparenz erreicht werden, und Intertek ist stolz darauf, ein Teil dieses Weges der Energiebranche zu sein", so Malissa Boudreaux, SVP Total Energy bei Intertek.

Im September gab Xpansiv die erste Transaktion mit Digital Natural Gas (DNG) über sein DF-Register bekannt. Seitdem wurden mehr als 2.000 Methanleistungszertifikate (MPCs) gehandelt, deren Preise täglich von S&P Global Platts ermittelt werden. DNG ermöglicht es nachgelagerten Kunden, auf der Grundlage empirischer Daten quantifizierte Fortschritte bei der Erfüllung von Verpflichtungen zur Methanreduzierung und von Netto-Null-Zielen nachzuweisen. Die Produzenten laden täglich etwa 1 Milliarde Kubikfuß an Erdgasdaten auf die Xpansiv-Plattform hoch, um DNG zu erstellen.

"Digital Crude Oil zeigt einmal mehr, wie die Xpansiv-Plattform komplexe Daten aus verschiedenen Quellen unter Einhaltung strenger Governance-Regeln aufnehmen und kontextualisieren kann", erklärte Jeff Cohen, Xpansiv Sustainability Director. "Infolgedessen können wir jetzt den Rohstoffeinsatz in den globalen Lieferketten anhand von Umweltleistungsinnovationen differenzieren Informationen, die früher für die Märkte unsichtbar waren."

Über Xpansiv

Xpansiv ist der globale Marktplatz für ESG-integrative Rohstoffe. Diese intelligenten Rohstoffe bringen Transparenz und Liquidität in die Märkte und ermöglichen es den Marktteilnehmern, Energie, Kohlenstoff und Wasser zu bewerten, um den Herausforderungen einer informationsreichen, ressourcenbeschränkten Welt zu begegnen. Zu den wichtigsten Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören CBL, die größte Spotbörse für ESG-Rohstoffe, einschließlich Kohlenstoff, Zertifikate für erneuerbare Energien und Digital Natural Gas; H2OX, die führende Spotbörse für Wasser; XSignals, das tagesaktuelle und historische Marktdaten bereitstellt, und EMA, das führende Multi-Registry-Portfoliomanagementsystem für alle ESG-inklusiven Rohstoffe. Xpansiv ist der digitale Knotenpunkt, an dem ESG- und Preissignale verschmelzen. Xpansiv.com

Über Lundin Energy

Lundin Energy ist ein erfahrenes nordisches Öl- und Gasunternehmen, das Ressourcen wirtschaftlich, effizient und verantwortungsbewusst exploriert, erschließt und fördert. Wir konzentrieren uns auf die Wertschöpfung für unsere Aktionäre und weitere Interessengruppen auf Basis drei strategischer Säulen: Resilienz, Nachhaltigkeit und Wachstum. Unsere hochwertigen, kostengünstigen Anlagen machen uns widerstandsfähig gegenüber Ölpreisschwankungen, und unsere organische Wachstumsstrategie in Verbindung mit unserem nachhaltigen Ansatz sowie unserem Engagement für die Dekarbonisierung festigt unsere Führungsrolle in einer kohlenstoffärmeren Energiezukunft. lundin-energy.com

Über Intertek

Intertek ist ein führender Anbieter von Total Quality Assurance für die Industrie weltweit. Unser Netzwerk mit mehr als 1.000 Laboratorien und Niederlassungen in über 100 Ländern bietet innovative und maßgeschneiderte Sicherheits-, Prüfungs-, Inspektions- und Zertifizierungslösungen für die Betriebe und Lieferketten unserer Kunden. Das Fachwissen von Intertek im Bereich Total Quality Assurance, mit Präzision, Tempo und Leidenschaft bereitgestellt, ermöglicht es unseren Kunden, sicher voranzukommen. intertek.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

