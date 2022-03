Future Planet Capital, das internationale Venture-Capital-Unternehmen und Unternehmen für Impact Investing gibt den Abschluss eines neuen auf 20 Millionen Euro bezifferten Blue-Ocean-Mandats bekannt mit dem Ziel, die wichtigsten Probleme der weltweiten Ozeane zu lösen.

Das Mandat, das bei der Implementierung von der Barclays Private Bank unterstützt wurde, wird Ende März in Partnerschaft mit der Prinz-Albert-II-von-Monaco-Stiftung und der Regierung des Fürstentums von Monaco im Rahmen der Monaco Blue Initiative (MBI) und der Monaco-Ozean-Woche eingeführt.

Unter Verwaltung des erfahrenen Investmentteams von Future Planet Capital, einschließlich Ed Phillips, Partner und Head of Origination, und Lyle Pentith, Portfolio Manager, wird das Blue Ocean Mandat darauf abzielen, in ein Portfolio von zehn bis fünfzehn wachstumsstarken High-Impact-Unternehmen zu investieren, um die wichtigsten Blue-Economy-Probleme in Angriff zu nehmen.

Diese zielgerichtete Investitionsstrategie wird sich auf drei Bereiche der Blue Economy konzentrieren: Vermeidung der Meeresverschmutzung, Bewahrung der Meeresumwelt und -ökosysteme und nachhaltige marine Produktivität. Investitionen sollen vorwiegend in Unternehmen der Finanzierungsrunden A und B getätigt werden, die skalierbare Lösungen in Bezug auf Herausforderungen erstellen, wie etwa Überfischung, Biodiversitätsverlust und Verschmutzung, zusätzlich zu den Möglichkeiten in den Bereichen saubere Energie, grünes Protein, Versand und Kohlendioxidabscheidung. Diese Unternehmen werden sorgfältig aus den weltweit führenden Innovationsökosystemen und Partnerrisikokapitalfonds ausgewählt, mit denen Future Planet Capital in Verbindung steht.

Douglas Hansen-Luke, Executive Chairman bei Future Planet Capital, erklärte:"Ich bin äußerst erfreut, die Einführung des Future Planet Blue Ocean Mandats ankündigen zu dürfen, und wir freuen uns nun über die Partnerschaft mit der Prinz-Albert-II-von-Monaco-Stiftung, die sich intensiv für den Schutz der Weltmeere engagiert. Dies ist eine entscheidende Aufgabe, wenn wir die zunehmenden Herausforderungen, darunter die Klimakrise und den Biodiversitätsverlust, mit denen unser Planet heutzutage konfrontiert wird, minimieren möchten. Future Planet Capital war ein Vorreiter in Bezug auf das Impact Investing und angesichts unserer Erfolgsbilanz im Hinblick auf schwierige globale Probleme freuen wir nun auf die positiven Auswirkungen von Future Planet Blue Ocean."

Über Future Planet Capital

Future Planet ist eine Risikokapitalgesellschaft, die gegründet wurde, um Wachstumsunternehmen von weltweit führenden Spitzenuniversitäten und Forschungsökosystemen zu unterstützen. Das Unternehmen ist in London ansässig, investiert weltweit und verwaltet mehr als 300 Mio. US-Dollar für institutionelle Anleger, die über 180 Unternehmen aus der ganzen Welt und in allen Phasen unterstützen. Zielsetzung von Future Planet Capital ist eine profitable Lösung der weltweit größten Herausforderungen in den Bereichen Klimawandel, Schulung, Gesundheit, nachhaltiges Wachstum und Sicherheit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005409/de/

Contacts:

Maitland/AMO

Jonathan Cook, jcook@maitland.co.uk

Kate Pledger, kpledger@maitland.co.uk

Tel.: 020 7379 5151