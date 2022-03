US-Unternehmen eröffnet neues Büro in Dublin und stellt aktiv ein

Guidewire (NYSE: GWRE) gab heute bekannt, dass es 10 Jahre nach Eröffnung seiner ersten Niederlassung jetzt sein neues EMEA-Hauptbüro in Dublin eröffnet hat. Das neue Bürogebäude in Blanchardstown umfasst eine Fläche von 85.000 ft² und ist ein Beweis für das anhaltende Engagement von Guidewire für Irland und seine Kunden in ganz Europa. Guidewire passt sich an die neue Arbeitswelt an und bietet seinen Mitarbeitern vollständige Fernarbeit sowie hyperflexible Arbeitspraktiken. Außerdem bietet das Büro den Mitarbeitern nicht nur ein hochmodernes Arbeitsumfeld, sondern enthält auch ein Informationszentrum für die Führungskräfte seiner Kunden- und Partnergemeinschaft in der gesamten Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220322006038/de/

Guidewire's new Dublin EMEA HQ (Photo: Business Wire)

Seit 2011 hat sich der Standort von Guidewire in Dublin zur größten Mitarbeitergemeinschaft des Unternehmens in Europa und außerhalb der USA entwickelt und umfasst eine breite Palette von Mitarbeitern mit mehr als 35 Nationalitäten. Guidewire geht davon aus, dass der Personalbestand in den nächsten zwei bis drei Jahren um etwa 150 Neueinstellungen auf etwa 600 Mitarbeiter steigen wird. Das Unternehmen hat mehrere offene Positionen, von Einstiegspositionen für Hochschulabsolventen bis hin zu Geschäftsanalysten, Cloud-Operationen, Beratungsmanagern, Ingenieuren, HR u. Rekrutierung, Projektmanagern, spezialisierten Cloud-Übergangsrollen und Technologieberatern.

Seit 2016 gehört Guidewire Dublin zu den Top 20 als "Great Place to Work", und belegte den 10. Platz in "Ireland's Best Workplaces 2021" als bestes Großunternehmen.

"Die Eröffnung unseres neuen EMEA-Hauptbüros ist ein aufregender Moment für Guidewire in Irland und bezeugt den enormen Beitrag unseres Teams zur Unternehmens- und Kundengemeinschaft von Guidewire", sagte Niall Lalor, Country Manager Irland, Guidewire. "Ich bin sehr stolz darauf, dass das Unternehmen in Irland in den letzten 10 Jahren, trotz des Wachstums und seiner Entwicklung unser starkes Identitätsgefühl und unsere eng verbundene Kultur durchweg bewahrt hat. Unsere Arbeit ist jedoch noch nicht getan und wir freuen uns darauf, unser talentiertes Team im ganzen Land noch weiter auszubauen, wobei Guidewire in Dublin als Drehscheibe für Innovationen gut positioniert ist, unser Geschäft sowohl in EMEA als auch weltweit zu unterstützen."

Die irischen Betriebe umfassen Customer Cloud Operations, Delivery Services und Product Development mit Teams, die die digitalen Produkte von Guidewire eingeführt, spezifische lokale Lösungen für europäische Kunden entwickelt und die Implementierungen und den Support der ersten Cloud-Kunden des Unternehmens verwaltet haben. Der Standort des Cloud-Teams in Dublin bietet auch Zugang zu den besten neuen Studienabsolventen aus Irland, der gesamten Europäischen Union und darüber hinaus.

"Irland war in den letzten 10 Jahren von zentraler Bedeutung für das internationale Wachstum von Guidewire", sagte Mike Rosenbaum, Chief Executive Officer von Guidewire. "Es ist nichts Neues, dass die Welt in den letzten zwei Jahren außergewöhnliche Veränderungen erlebt hat, und die Versicherungsbranche ist da keine Ausnahme. Guidewire ist nach wie vor ein unverzichtbarer Partner für unsere über 450 Kunden auf der ganzen Welt. Guidewire strebt danach, einen geschäftskritischen Cloud-Service zu entwerfen, aufzubauen und zu betreiben, und unser Team in Irland ist entscheidend, um dies zu verwirklichen."

Tánaiste und Minister für Unternehmen, Handel und Beschäftigung, Leo Varadkar, TD, sagte: "Ich freue mich sehr, dass sich Guidewire für Blanchardstown als Standort für sein neues EMEA-Hauptbüro entschieden hat. Guidewire ist ein führender Akteur in der Softwarebranche und diese Expansion, die weitere 150 hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen wird, zeigt das anhaltende Engagement des Unternehmens für Irland nach 10 Jahren. Ich wünsche dem Team viel Erfolg bei seinen Expansionsplänen."

Mary Buckley, Executive Director von IDA Ireland, kommentierte die Nachricht wie folgt: "Die heutige Ankündigung zeigt das anhaltende Vertrauen von Guidewire in die Verfügbarkeit hochqualifizierter und talentierter Arbeitskräfte in Irland, um seine Entwicklung weiter zu unterstützen und seine strategischen Unternehmensziele zu erreichen. Ich wünsche dem Team weiterhin viel Erfolg in ihrem neuen Bürogebäude und biete dem Unternehmen die kontinuierliche Unterstützung von IDA Ireland an."

Weitere Einzelheiten finden Sie unter: https://careers.guidewire.com/location/dublin

Video des Dubliner Büros:

https://players.brightcove.net/929656735001/41G8Cuaute_default/index.html?videoId=6300984518001

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform, auf die Allgemeinversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen die Bereiche Digital, Core, Analyse und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220322006038/de/

Contacts:

Kate Lynch

Allison Partners

+353 (0) 876952179

kate@allisonpr.com

Louise Bradley

PR Kommunikation EMEA, Guidewire

+44(0)7474 837 860

lbradley@guidewire.com