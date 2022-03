Shenzhen, China, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das aufstrebende ökologische Kettenunternehmen von Xiaomi - NAVEE - hat sein neues Modell N65 auf den Markt gebracht, das ein hohes Leistungsniveau bietet und zu einem einfacheren, sichereren und intelligenteren Reisestil führt.Ein Mangel an Laufleistung war schon immer ein großes Problem bei E-Scootern. Glücklicherweise hat NAVEE N65 (https://www.geekbuying.com/item/NAVEE-N65-Folding-Electric-Scooter-10-inch--500W-12-5Ah-Battery-Black-471545.html?utm_source=Brand_Navee&utm_medium=referrer&utm_campaign=Navee) einen Durchbruch erzielt, der durch die Verwendung eines großen Akkus und von Technologien zur Energierückgewinnung bis zu 65 km weit fahren kann. Dieser Durchbruch ist eine gute Nachricht für alle, die mit E-Scootern unterwegs sind, da sie ihre Fahrzeuge nicht mehr jeden Tag aufladen müssen, was ihren Arbeitsweg erheblich erleichtert.Ein weiteres Highlight ist der 500 W starke Motor. Mit einer starken Stromversorgung ist der NAVEE N65 in der Lage, eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h zu erreichen und eine Steigung von 25 % zu überwinden, während die meisten E-Scooter dies nicht schaffen, was für diejenigen, die auf dem Weg zur Arbeit Steigungen überwinden müssen, viel müheloser ist.Das Bremssystem des NAVEE N65 ist sicherer und fortschrittlicher als eine herkömmliche Scheibenbremse. Sie besteht aus einer vorderen EABS und einer hinteren Scheibenbremse, die den Roller schnell und sicher stoppen kann.Außerdem hat der NAVEE N65 große 10-Zoll-Reifen. Im Gegensatz zur üblichen 8-Zoll-Größe können 10-Zoll-Reifen Hindernisse leicht überqueren und rollen auch auf holprigen Straßen sanft ab, was eine komfortable Fahrt ermöglicht.Abgesehen von den oben genannten Vorteilen verfügt das NAVEE N65 über weitere Details, die auf Komfort und Intelligenz ausgelegt sind. So verfügt es beispielsweise über ein 17 cm breites Trittbrett mit einer rutschfesten Silikonmatte, auf der der Fahrer bequem stehen kann, ein intelligentes LED-Dashboard, das über eine App gesteuert werden kann, und 3 Geschwindigkeitsmodi für unterschiedliche Bedürfnisse. Der NAVEE N65 verfügt außerdem über ein durchdachtes Faltsystem mit einem drehbaren Lenker, der sich bequem falten und tragen lässt. Darüber hinaus ist keine Installation erforderlich, was den Nutzern die Mühe der Installation erspart.Das Modell N65 ist jetzt auf der E-Commerce-Plattform Geekbuying erhältlich, die gerade einen März-Mega-Sale (https://promotion.geekbuying.com/promotion/march_mega_sale?utm_source=Brand_Navee&utm_medium=referrer&utm_campaign=Navee) des NAVEE N65 durchführt.- 599,99 €, zusammen mit einem kostenlosen Geschenk, vom 21. Bis 27. März;- 349,99 €, die Hälfte des ursprünglichen Preises, während der 2 Blitzangebote, die am 24. und 26. März jeweils um 9 Uhr beginnen;Nach den Werbeaktionen wird er wieder 699,99 € kosten. Schauen Sie es sich rechtzeitig an, wenn Sie von NAVEE N65 (https://www.geekbuying.com/item/NAVEE-N65-Folding-Electric-Scooter-10-inch--500W-12-5Ah-Battery-Black-471545.html?utm_source=Brand_Navee&utm_medium=referrer&utm_campaign=Navee) beeindruckt sind.Kontakt:KONTAKT sales@navee.euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1770212/banner.jpgOriginal-Content von: Geekbuying, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162233/5178884