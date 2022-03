BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Wohnungspolitik:

"Die Chancen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Expertenkommission zum Thema Enteignungen großer Wohnungsunternehmen waren vermutlich nie besonders groß. Seit Mittwoch sind sie verschwindend gering. Geplant war, dass der Senat am Dienstag die Namen der Mitglieder bekannt gibt. Von den 13 Experten sollen drei von "Deutsche Wohnen & Co enteignen", die anderen von Senatsverwaltungen bestimmt werden. Doch die Initiative wollte deutlich mehr Mitglieder stellen. Kritik zu üben, ist ihr gutes Recht. Aber Transparenz bei der Besetzung einzufordern, die Liste dann aber vorab und in Auszügen bewusst so zu veröffentlichen, dass der Eindruck entsteht, dort seien nur "weiße, männliche Juristen" der "Immobilienlobby" vertreten, ist ein schweres Foul, mit dem sich die Initiative selbst ins Abseits katapultiert."/DP/jha