Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sieht in der Mitteilung der EU-Kommission vom 23.03.22, die "Ernährungssicherheit und Resilienz der Ernährungssysteme in den Mittelpunkt" zu stellen, eine deutliche Veränderung in der Prioritätensetzung der EU: "Die EU-Kommission hat die Notwendigkeit erkannt, der Ernährungssicherung...

Den vollständigen Artikel lesen ...