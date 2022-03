Die Präsenz von importierten Speisefrühkartoffeln dehnte sich langam aus. In Berlin und Frankfurt trafen frühe Nicola aus Marokko ein. Von der Bedeutung her, dominierte aber weiterhin das inländische Lagersortiment. Durch die anlaufende Spargelsaison generierten meist einwandfreie Knollen ein gestiegenes Interesse. Während es in München Anzeichen auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...