Die geschützte geografische Angabe "Cítricos Valencianos" wird sich auf der Fruit Logistica 2022, die vom 5. bis 7. April in Berlin (Deutschland) stattfindet, erneut für die Internationalisierung einsetzen, dieses Mal in einem persönlichen Rahmen. Der Stand befindet sich in Halle 11.2 im Gang B. Foto © Cítricos Valencianos José Enrique Sanz,...

Den vollständigen Artikel lesen ...