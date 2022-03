CALIDA Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Calida Holding AG stärkt Diversität im Verwaltungsrat



24.03.2022





Medienmitteilung CALIDA GROUP

Sursee (Schweiz), 24. März 2022 Calida Holding AG stärkt Diversität im Verwaltungsrat



Die Calida Holding AG schlägt Patricia Gandji und Laurence Bourdon-Tracol an der kommenden Generalversammlung vom 14. April 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats Nathalie Gaveau und Marco Gadola werden sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Patricia Gandji, deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in Genf, ist Chief People Officer und seit 2017 CEO der Regionen Europa und Amerika des Luxuskonzerns Richemont. Zuvor leitete sie während zwölf Jahren das Nordeuropa-Geschäft der Richemont-Tochter Cartier. Mit über 25 Jahren Erfahrungen in der Luxusgüter- und Modeindustrie bringt Patricia Gandji als leistungsorientierte Führungspersönlichkeit globale Erfahrung in der Weiterentwicklung von Marken durch innovative und digitale Strategien in die CALIDA GROUP ein. Laurence Bourdon-Tracol, französische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Bern, ist seit Mai 2021 CFO bei Skyscanner und seit 2020 verantwortlich für die globale Finanzfunktion. Zudem verantwortet sie seit 2021 bei Gousto in UK den Chair des Audit & Risk Committees. Vorher arbeitete Laurence Bourdon-Tracol über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für eBay Inc. in der Schweiz und Kalifornien. Als anerkannte und international versierte Expertin für Unternehmensfinanzierung und -führung ist sie prädestiniert, die weitere Transformation der CALIDA GROUP voranzutreiben. Hans-Kristian Hoejsgaard, Präsident des Verwaltungsrats der CALIDA GROUP, kommentiert: «Ich freue mich sehr, dass Patricia Gandji und Laurence Bourdon-Tracol sich für die Wahl in unseren Verwaltungsrat zur Verfügung stellen. Die beiden erfahrenen Führungskräfte werden die bestehende Expertise des Verwaltungsrats gewinnbringend ergänzen und stärken die Diversität in unserem Gremium weiter. Unseren abtretenden Verwaltungsratsmitgliedern Nathalie Gaveau und Marco Gadola danke ich für ihr grosses Engagement herzlich. Marco Gadola hat die Entwicklung unserer Gruppe seit 2011, zeitweise als Verwaltungsratspräsident und zuletzt als Vizepräsident, massgeblich mitgeprägt. Sowohl Nathalie Gaveau, die seit 2018 als Verwaltungsrätin tätig war, als auch Marco Gadola haben mit ihrem umfassenden Wissen die erfolgreiche strategische Fokussierung der CALIDA GROUP über die vergangenen Jahre mitgestaltet.» Neben der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder wird an der Generalversammlung über die Traktanden und Anträge gemäss Einladung abgestimmt. Unter anderem soll der Nachhaltigkeitsgedanke im statutarischen Zweck der Gesellschaft verankert werden, indem die Verfolgung einer langfristigen, nachhaltigen Wertschaffung explizit festgehalten wird. So will die CALIDA GROUP ihren gelebten und angestrebten Nachhaltigkeitszielen noch mehr Gewicht verleihen. Die 35. ordentliche Generalversammlung der CALIDA GROUP findet am 14. April 2022 aufgrund der anhaltenden Covid-Pandemie erneut ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Für weitere Informationen:

Calida Holding AG

Sacha Gerber, CFO

Investor.relations@calida.com Die CALIDA GROUP ist ein global tätiges Unternehmen für premium Unterwäsche mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA, AUBADE und erlich textil im Unterwäsche- und Lingeriesegment sowie der Outdoor-Mo¨belmarke LAFUMA MOBILIER. Die CALIDA GROUP steht für qualitativ hochwertige Produkte, welche die Kunden jeden Tag aufs Neue begeistern. Im Jahr 2021 erzielte die Gruppe mit rund 2'400 Mitarbeitern einen Umsatz von über CHF 298 Millionen. Die Namenaktien der Calida Holding AG (CALN) werden an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Zusatzmaterial zur Meldung:



