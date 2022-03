Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Comet gewinnt Gerichtsverfahren gegen XP Power wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen



24.03.2022 / 07:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Das Urteil hält fest, dass XP Power Geschäftsgeheimnisse verletzt hat; das Geschworenengericht spricht Comet insgesamt USD 40 Millionen an Schadenersatz und Strafschadenersatz zu.



Die Comet Group ('Comet') gibt hiermit bekannt, dass ein Geschworenengericht am U.S. District Court des Northern District of California zugunsten von Comet entschieden hat. Gegenstand des Prozesses war die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen durch XP Power, LLC ("XP"). Im Zusammenhang mit diesem Urteil sprachen die Geschworenen Comet einen Schadenersatz in Höhe von USD 20 Millionen und einen Strafschadenersatz in Höhe von USD 20 Millionen zu, insgesamt also USD 40 Millionen. Das Urteil über einstweilige Verfügungen, die XP daran hindern sollen, die verletzten Geschäftsgeheimnisse von Comet weiter zu benutzen und zu verwerten, wird in den nächsten Wochen erwartet.



"Das Urteil des Geschworenengerichts würdigt die Einzigartigkeit der Arbeit von hunderten von Comet-Ingenieuren auf der ganzen Welt, die sich Tag für Tag der Entwicklung von Spitzentechnologien widmen", so Kevin Crofton, CEO der Comet Group. "Technologie ist das Herzstück von Comet und der Grund, warum wir Jahr für Jahr erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Das Urteil bestätigt uns darin, die Klage gegen XP eingereicht zu haben. Es unterstreicht, dass die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen nicht toleriert wird."



In Comets Klage gegen XP wurde geltend gemacht, dass XP die Geschäftsgeheimnisse von Comet unrechtmässig erworben und verwendet hat, um ihre nächste Generation von Hochfrequenzgeneratoren und -matchboxes zu entwickeln. XP hat die Möglichkeit, gegen das Gerichtsurteil Berufung einzulegen.

