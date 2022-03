DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SAP - Finanzvorstand Luka Mucic verlässt den Software-Hersteller SAP wohl doch nicht ganz freiwillig. Von einer einvernehmlichen Lösung seines Weggangs laut war FAZ intern nichts zu hören. Im Gegenteil: Mucic soll gesagt haben, er hätte seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag gern erfüllt. Seit der Vorstand um Christian Klein vor fast anderthalb Jahren einen überraschenden Strategiewechsel verkündet hat, ist der Aktienkurs unter Druck - und die Kritik ebbt nicht ab. SAP ist an der Börse trotz der galoppierenden Digitalisierung nur so hoch bewertet wie vor drei Jahren. An Mucic machen die Geldgeber die Skepsis aber offenbar nicht fest, wie der neuerliche Kursrückgang am Montag zeigt. (FAZ)

MERRILL LYNCH - Ein Großaufgebot von 80 Staatsanwälten, Kriminalbeamten und Steuerfahndern hat nach Informationen des Handelsblatts am Dienstag die deutsche Niederlassung der Investmentbank Merrill Lynch in Frankfurt durchsucht, die zur Bank of America gehört. Grund der Razzia sind Verwicklungen von Merrill Lynch in Cum-Ex-Geschäfte. Schon vor etwa fünf Jahren leitete die Staatsanwaltschaft unter dem Aktenzeichen 213 Js 184/17 ein Ermittlungsverfahren ein. Merrill Lynch äußerte sich kurzfristig nicht. Die federführende Staatsanwaltschaft bestätigte, seit Durchsuchungsbeschlüsse gegen Bankinstitute in Frankfurt am Main sowie gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu vollstrecken. (Handelsblatt)

EDF - Die Zeichnungsfrist für die Kapitalerhöhung von Electricité de France ( EDF ) über mehr als 3,1 Milliarden Euro hat begonnen. Sie endet am 1. April. Der hoch verschuldete Betreiber der 56 französischen Atomreaktoren hatte letzten Monat angekündigt, frisches Geld aufnehmen zu wollen. Die Rede war damals jedoch von nur 2,5 Milliarden Euro. Den Hauptteil der nun eingeleiteten Kapitalerhöhung wird der französische Staat übernehmen. Denn er hält 83,9 Prozent des Kapitals von EDF und wird sich nun mit 2,65 Milliarden Euro an der Kapitalerhöhung beteiligen. (Börsen-Zeitung)

TOSHIBA - Die Aktionäre haben den Plan des Managements, das Industriekonglomerat in zwei Teile aufzuspalten, abgelehnt und damit dem Unternehmen, das seit vier Jahren mit den Investoren im Clinch liegt, eine neue Niederlage zugefügt. Das entscheidende Votum brachte eine tiefe Spaltung der Aktionäre zum Vorschein und schmälerte die Aussicht auf eine rasche Trendwende bei einem der bekanntesten japanischen Industriekonzerne. Die Abstimmung löste einen heftigen Ausverkauf der Toshiba-Aktien aus, die um bis zu 5 Prozent fielen. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 01:53 ET (05:53 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.