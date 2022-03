Die People's Bank of China (PBOC) ist weiterhin bereit, den Mindestreservesatz (RRR) bald zu senken, um die langfristige Finanzierung der Banken anzukurbeln, so das China Securities Journal unter Berufung auf eine Analystenumfrage. Wichtige Zitate Etwa 63% der Anleger erwarten eine Senkung der RRR in den nächsten drei Monaten, während nur 47% auch ...

