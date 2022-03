Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: UH7A) macht Tempo bei der Exploration seiner jüngsten hochgradigen Kupferentdeckung auf dem Brownfield-Projekt Bluebird nahe Tennant Creek im Northern Territory. Das Unternehmen hat für April bereits einen Bohrkontraktor verpflichtet und peilt unmittelbar weitere 1.500 Meter an Bohrungen an, um die Entdeckung auszuweiten - und zwar sowohl kleinräumig wie großräumig.Vorranging will Tennant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...