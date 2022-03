Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) kündigt eine vierteljährliche Dividende über 0,15 US-Dollar an. Die Auszahlung erfolgt am 2. Mai 2022 (Record date: 14. April 2022). Der Konzern nahm die Zahlung einer Dividende im Mai 2021 wieder auf, nachdem diese im April 2020 ausgesetzt wurde. Für das Jahr 2022 ist eine Gesamtdividende über 0,60 US-Dollar (Basisdividende über 0,30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...