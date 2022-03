DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

24.03.2022 / 08:00

MPC Capital erwirbt Neubauprojekt in Hamburg für den ESG Core Wohnimmobilien Deutschland

Hamburg, 24. März 2022 - Der Asset- und Investment-Manager MPC Capital hat für seinen Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland von der Hamburger Behrendt-Gruppe ein Neubauprojekt erworben. Das Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten und 11 Tiefgaragenplätzen entsteht im Rahmen der Quartiersentwicklung "Albertinenhof" in Hamburg-Schnelsen und soll im ersten Halbjahr 2023 fertig gestellt werden. Das Gesamtinvestment liegt bei rund EUR 12 Mio. Das Maklerhaus Hinsch & Völckers Immobilien aus Hamburg war bei der Transaktion beratend tätig.

An der nordöstlichen Grenze zu Schleswig-Holstein liegend, hat sich Schnelsen mit einem umfangreichen Angebot an Naherholungsmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten zu einem vor allem bei Familien beliebten Stadtteil entwickelt. Zugleich ist das Hamburger Zentrum schnell über den öffentlichen Nahverkehr und die im Bereich Schnelsen überdeckelte A7 zu erreichen. Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und das Albertinen-Krankenhaus liegen in unmittelbarer Nachbarschaft.

Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland wurde Ende 2020 zusammen mit Universal Investment als offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen aufgelegt. Der Fonds investiert ausschließlich in Immobilienprojekte, die einem umfassenden Katalog an quantitativen und qualitativen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.

So müssen die für einen Ankauf in Frage kommenden Standorte und Objekte speziellen Anforderungen genügen, die sich an energetischen, sozialen und unternehmensethischen Aspekten bemessen. Hierzu zählen zum Beispiel die Erfüllung von Energiestandards, die Einbindung von Mobilitätskonzepten oder der Anteil an gefördertem und barrierearmem Wohnraum. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Energiestandards kommen für den Fonds in erster Linie Neubauten in Frage.

Der ESG Core Wohnimmobilien Deutschland gehört zu den ersten Finanzprodukten in der Asset Klasse Immobilien in Deutschland, der als Finanzprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zugelassen worden ist. Das Gesamtinvestitionsvolumen soll rund EUR 300 Mio. betragen. Das Eigenkapital in Höhe von derzeit EUR 140 Mio. stammt von deutschen institutionellen Investoren.

Der "Albertinenhof" in Schnelsen ist das vierte Objekt im Fonds. Weitere Immobilien befinden sich in Pinneberg bei Hamburg, in Bad Nauheim bei Frankfurt sowie in Münster.

Über MPC Capital (www.mpc-capital.com)

MPC Capital ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Renewables und Shipping. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 200 Mitarbeiter.



Über Universal Investment (www.universal-investment.com)

Die Universal Investment Gruppe ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit rund EUR 751 Mrd. administrierten Vermögen, rund 2.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 1.000 Mitarbeitenden an den Standorten Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin und Krakau. Das 1968 gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und institutionellen Anlegern Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere, Immobilien und Alternative Investments. Die Gesellschaften UI Labs, UI Enlyte und CAPinside runden das innovative Service-Angebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (Stand: 28. Februar 2022)

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker, Gabriele Gottschalk

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 (40) 380 22-4200

E-Mail: presse@mpc-capital.com

