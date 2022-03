DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Regierung will mehr als 350 chinesische Produkte von Strafzöllen befreien, die 2018 vom damaligen Präsidenten Donald Trump verhängt worden waren. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai kündigte am Mittwoch an, für 352 von insgesamt 549 Produkten würden die Ausnahmen verlängert. Der Entscheidung seien gründliche Prüfungen öffentlicher Stellungnahmen sowie Beratungen mit anderen US-Behörden vorausgegangen. Die Ausnahmen wirken demnach rückwirkend ab dem 12. Oktober 2021 und laufen bis Ende 2022.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 214.000 13:30 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -220,00 Mrd USD 3. Quartal: -214,77 Mrd USD 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,5 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,3

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.464,50 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.523,50 +0,5% Nikkei-225 28.110,39 +0,3% Hang-Seng-Index 22.120,84 -0,2% Kospi 2.729,66 -0,2% Shanghai-Composite 3.254,84 -0,5% S&P/ASX 200 7.387,10 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz feststellen. Allerdings schütteln die Aktienmärkte der Region die schwachen Vorgaben der US-Börsen ab. Unterstützung kommt vom Dollar, der weiter von der Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert. Zudem ist der rasante Anstieg der Ölpreise, der in den vergangenen Tagen zusätzliche Inflationsängste geschürt hatte, vorerst gestoppt. Unter den Einzelwerten legen in Hongkong China Mobile um 3,9 Prozent zu), nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt hat. Gebremst wird der HSI von den Technologiewerten, die im Sog ihrer US-Pendants im Schnitt 0,9 Prozent abgeben. Auch Immobilienwerte stehen unter Druck. Anleger blicken mit Sorge auf die Überschuldung der Branche. Am Dienstag hatte der angeschlagene Immobiliengigant China Evergrande die Vorlage seiner Zahlen für 2021 verschoben und mitgeteilt, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar Barmittel, die im Besitz seiner separat notierten Immobilien-Service-Einheit sind, von Banken als Sicherheit für Pfandgarantien Dritter beschlagnahmt worden seien. Die Evergrande-Aktie ist seit Tagen vom Handel ausgesetzt. Country Garden fallen um 3,1 und Longfor um 2,9 Prozent. In Schanghai werden Aktien von Autoherstellern verkauft, nachdem der Pkw-Absatz in China in der dritten Märzwoche um 30 Prozent eingebrochen ist vor dem Hintergrund neuer Lockdowns wegen der jüngsten Corona-Pandemiewelle. SAIC Motor sinken um 0,6, BYD um 0,7 und Great Wall Motor um 1,3 Prozent. Der australische Aktienmarkt wurde von Aktien der Rohstoffbranche wie BHP (+1,8%) oder Rio Tinto (+2,1%) angeführt. Energiewerte wie Beach Energy, Santos oder Woodside gewannen im Sog der Ölpreise 0,6 bis 2,8 Prozent. Auch in der übrigen Region sind Aktien des Ölsektors gesucht. In Japan steigen Inpex um 1,2 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 3,1 Prozent aufwärts.

US-NACHBÖRSE

HB Fuller stiegen um 5,1 Prozent, nachdem der Klebstoffhersteller bei Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftsquartal seine Ertragsziele für das laufende Jahr erhöht hatte. Nicht gut kamen dagegen Zahlen und Ausblick von KB Home an. Das Unternehmen klagte unter anderem über Lieferkettenprobleme. Die Aktie des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens fiel um 4,3 Prozent, nachdem sie im regulären Geschäft schon 4,7 Prozent abgegeben hatte, belastet von überraschend schwachen Daten zu den Neubauverkäufen in den USA. Lieferkettenprobleme und die Inflation machen auch dem Möbelhersteller Steelcase (-5,8%) zu schaffen. Das Unternehmen verdiente in seinem ersten Geschäftsquartal weniger als erwartet. Auch der Ausblick wurde von Beobachtern als enttäuschend bezeichnet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.358,50 -1,3% -448,96 -5,5% S&P-500 4.456,24 -1,2% -55,37 -6,5% Nasdaq-Comp. 13.922,60 -1,3% -186,21 -11,0% Nasdaq-100 14.447,55 -1,4% -206,79 -11,5% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,94 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 1.172 2.032 Verlierer 2.138 1.277 Unverändert 137 155

Schwach - Erneut kräftig steigende Ölpreise und die sich weiter verstärkende Aussicht auf aggressivere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank haben an der Wall Street für Abgaben gesorgt. Die wieder zulegenden Ölpreise schürten Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation. Um diese in den Griff zu kriegen, hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Montag die Möglichkeit eines Zinsschrittes um 50 statt 25 Basispunkte bei der nächsten Zinssitzung ins Spiel gebracht. Ähnlich äußerte sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland. Laut Loretta Mester muss die Fed ihre Zinserhöhungskampagne mit aggressiven Maßnahmen vorantreiben. Sie geht aber nicht davon aus, dass dieser Weg die Wirtschaft in eine Rezession führen wird. Dazu kamen die andauernden Sorgen um die Entwicklungen im Ukraine-Krieg, wo die Kämpfe mit unverminderter Härte weitergingen. Die laufenden Verhandlungen um eine Waffenruhe schienen bislang nicht zum Erfolg zu führen. Unter den Einzelwerten fielen Adobe um 9,3 Prozent. Das Softwareunternehmen hatte zwar in seinem ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, doch enttäuschte der Ausblick.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,11 -5,8 2,17 138,3 5 Jahre 2,32 -7,7 2,40 106,3 7 Jahre 2,35 -8,4 2,43 91,0 10 Jahre 2,30 -8,1 2,38 79,3 30 Jahre 2,50 -10,6 2,60 59,5

Die Renditen gaben nach, nachdem sie am Vortag noch den höchsten Stand seit 2019 markiert hatten. Die Renditen zwei-, zehn- und 30-jähriger Staatsanleihen fielen so stark wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Zwar belaste der aktuelle Kurs der Fed die Notierungen, der Ukraine-Krieg stützte sie hingegen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:46 % YTD EUR/USD 1,0982 -0,2% 1,1003 1,1024 -3,4% EUR/JPY 133,40 +0,1% 133,22 133,48 +1,9% EUR/GBP 0,8324 -0,2% 0,8338 0,8311 -0,9% GBP/USD 1,3192 -0,0% 1,3197 1,3264 -2,5% USD/JPY 121,47 +0,3% 121,08 121,09 +5,5% USD/KRW 1.219,02 +0,3% 1.219,02 1.214,56 +2,5% USD/CNY 6,3721 -0,0% 6,3724 6,3755 +0,3% USD/CNH 6,3863 -0,0% 6,3894 6,3892 +0,5% USD/HKD 7,8246 +0,0% 7,8240 7,8266 +0,4% AUD/USD 0,7481 -0,1% 0,7486 0,7457 +3,0% NZD/USD 0,6954 -0,2% 0,6965 0,6950 +1,9% Bitcoin BTC/USD 43.258,85 +1,8% 42.509,82 42.161,36 -6,4%

Der Dollar profitierte von den zuletzt deutlich falkenhafteren Äußerungen der US-Notenbank. Für den Dollar-Index ging es 0,2 Prozent nach oben. Der Euro konnte die Marke von 1,10 Dollar behaupten. Erwartungen, dass die EZB ihre Zinsen stärker erhöhen werde als bislang gedacht, begrenzen laut Monex Europe die Verluste des Euro zum Dollar. Am Markt würden mittlerweile etwa drei EZB-Zinsanhebungen in den kommenden zwölf Monaten eingepreist, nachdem die Notenbank in der Vorwoche trotz der vom Ukraine-Krieg ausgehenden Unsicherheiten ihre Stimuli-Maßnahmen beschleunigt verringert habe.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,84 114,93 -0,1% -0,09 +55,3% Brent/ICE 122,04 121,60 +0,4% 0,44 +30,4%

Spekulationen auf weitere Sanktionen gegen Russland trieben die Ölpreise auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Dazu kam ein überraschender Rückgang der wöchentlichen US-Lagerdaten, während Analysten mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Stützend wirkten auch Medien-Berichte, wonach eine wichtige russisch-kasachische Ölpipeline ihre Lieferungen mehrere Wochen lang verringern muss. Grund seien Sturmschäden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.942,44 1.945,23 -0,1% -2,80 +6,2% Silber (Spot) 25,05 25,16 -0,4% -0,11 +7,5% Platin (Spot) 1.019,60 1.024,44 -0,5% -4,84 +5,1% Kupfer-Future 4,78 4,78 +0,0% +0,00 +7,3%

