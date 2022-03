Der Goldpreis kann sich wieder über die Marke von 1.920 Dollar arbeiten. Auch wenn die Konsolidierung noch nicht ganz beendet zu sein scheint, so hält sich das Edelmetall doch wacker angesichts der markigen Sprüche der Fed in Richtung aggressive Zinspolitik. Derweil glaubt die Bank of America, dass Rohstoffe die Technologie verdrängen.In einem Interview mit Bloomberg sprach Francisco Blanch, Leiter des Bereichs Rohstoffe bei der Bank of America darüber, wie sich die Pandemie und der Russland-Ukraine-Konflikt ...

