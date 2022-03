Russische Rohstofflieferungen von Gazprom & Co müssen laut Präsident Putin nun in Rubel bezahlt werden. Dies dürfte Deutschland und andere europäische Staaten in ihren Versuchen, die enorm hohe Abhängigkeit von russischen Erdgasimporten rasch erheblich zu verringern, weiter bestärken. Eine Möglichkeit nimmt nun allmählich Formen an. So planen die EU-Staaten und die EU-Kommission, künftig gemeinsam Gas, Flüssiggas (LNG) und Wasserstoff einzukaufen, um die Gasspeicher der Union zu füllen. Darauf ...

