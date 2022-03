DAIMLER TRUCK hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und gestiegener Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn erhöht. Engpässe bei Halbleitern insbesondere in der zweiten Jahreshälfte konnte der Nutzfahrzeughersteller mehr als ausgleichen. Für 2022 zeigt man sich optimistisch: Umsatz und Rendite sollen steigen.



Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz um ein Zehntel auf knapp 39,8 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT stieg deutlich auf 2,552 Mrd. von 657 Mio. Euro. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts lag bei 6,1 % gegenüber nur 1,9 % im Vorjahr.



Für 2022 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Umsatzanstieg auf Konzernebene auf 45,5 Mrd. bis 47,5 Mrd. Euro. Beim bereinigten EBIT rechnet DAIMLER TRUCK ebenfalls mit einer deutlichen Steigerung. Die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft soll auf 7 bis 9 % steigen.



Das Unternehmen geht davon aus, dass die Lieferketten für das Unternehmen durch den Krieg nicht signifikant beeinflusst werden. Die Einmalaufwendungen durch die Einstellung des Geschäfts in Russland will man im ersten Quartal außerhalb des operativen Ergebnisses berücksichtigen.



