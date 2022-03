Rostock (ots) -Das Rostocker InsurTech hepster (www.hepster.com (https://hepster.com/hunde-op-versicherung)) erweitert seine Haustierversicherungen um eine Hundekrankenversicherung. Der neue Hundeschutz verfügt über vier frei wählbare Tarife, aus denen Tierhalter den passenden Schutz für ihren Vierbeiner individuell buchen können. Bereits im Sommer 2021 ist hepster mit seiner Kranken- und OP-Versicherung für Katzen in den Markt der Tierversicherungen eingestiegen.Gesundheitliche Probleme, unabhängig von der HunderasseDerzeit leben mehr als 34 Millionen Tiere in deutschen Haushalten, davon fast 13 Millionen Hunde.[1] Obwohl immer mehr Tierärzte sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Kranken- oder OP-Versicherung für Haustiere empfehlen, versichern nur knapp 20 Prozent der Hundebesitzer ihre vierbeinigen Freunde.[2] Jedoch zeigt sich bereits bei jungen Hunden, dass viele Tiere unabhängig von ihrer Rasse mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Diese Probleme führen mitunter zu sehr kostspieligen Operationen und Folgebehandlungen.[3]Wird das geliebte Haustier krank oder benötigt unerwartet eine Operation nach einem Unfall, hilft eine Tierversicherung bei anfallenden Kosten und hohen Tierarztrechnungen. Gleichzeitig kann eine vorhandene Versicherung eine bessere Behandlung für das Tier sicherstellen. "Jeder, der sein Haustier liebt, möchte natürlich eine ausreichende Versorgung gewährleisten und eine Kranken- oder OP-Versicherung ermöglicht genau das zu einem recht günstigen Preis - im Vergleich zu den tatsächlichen Kosten", weiß Alexander Hornung, Versicherungsexperte und CPO des InsurTechs hepster. "Die Kosten für unerwartete, notwendige Behandlungen können sich schnell summieren und eben auch ein finanzielles Risiko darstellen."Erweiterung des Portfolios: Neue hepster HundekrankenversicherungDas neue Portfolio des hepster Haustierschutzes wächst seit Sommer 2021 beständig. So bietet hepster eine umfängliche Katzenkrankenversicherung und eine kostengünstige Katzen-OP-Versicherung, die jeweils über flexible Tarif- und Laufzeitoptionen verfügen. Im Herbst des vergangenen Jahres folgte dann die eigene Hunde-OP-Versicherung.Nun erweitert hepster sein Portfolio um eine Hundekrankenversicherung, die wie der OP-Schutz ebenfalls über vier Tarife verfügt. Alexander Hornung dazu: "Für uns steht die optimale Absicherung der Tierbesitzer und ihrer Vierbeiner im Fokus. Daher lassen sich unsere Hundeversicherungen flexibel auf die individuellen Bedürfnisse anpassen. So wollen wir sicherstellen, dass sich Hundebesitzer zu jeder Zeit voll und ganz auf die Genesung ihres Tieres konzentrieren können." Die Hundekrankenversicherung von hepster übernimmt unter anderem Kosten für Behandlungen, (Vor-)Untersuchungen, Operationen sowie Diagnostik und Arzneimittel.Je nach Tarif sind ebenfalls Zahnbehandlungen sowie postoperative und präventive Behandlungen, z. B. Physiotherapie oder Homöopathie, inkludiert. Für einen Welpen und Junghund bis zu einem Jahr, ist die Hundekrankenversicherung im günstigen Basis-Tarif bereits ab 37,67 EUR Euro im Monat erhältlich. Die neue hepster Hundekrankenversicherung sichert Hunde vielfältiger Rassen bis zu einem Alter von 6 Jahren ab. Der Versicherungsschutz bleibt auch über das maximale Eintrittsalter hinaus bestehen, sodass auch folgend Hunde im Alter von 10 Jahren über hepster versichert sind. Der Vorteil: Der Versicherungsbeitrag bleibt auch mit steigendem Hundealter stabil. Entscheidend ist hierfür das Eintrittsalter bei Versicherungsabschluss. Wer somit seinen Welpen im Alter von 12 Wochen mit der hepster Krankenversicherung absichert, profitiert von einem gleichbleibenden, kalkulierbaren und günstigen Beitrag während der gesamten Versicherungslaufzeit.Einfache Buchung ohne GesundheitsprüfungDie Hundekrankenversicherung lässt sich wie alle hepster Tierversicherungen ohne umfängliche Gesundheitsprüfung abschließen. Lediglich ein paar allgemeine Gesundheitsfragen klären den Status etwaiger Vorerkrankungen. "Unsere Versicherungen bieten den klaren Vorteil, dass trotz einer bestehenden Vorerkrankung, der Hund problemlos versichert werden kann. Einzig die jeweilige Vorerkrankung und dazugehörige Behandlungen sind von der Leistung ausgeschlossen," erklärt Alexander Hornung den Leistungsumfang. Ausgeschlossen sind unter anderem dem Hundebesitzer bekannte Erkrankungen, angeborene, genetische oder erworbene Fehlentwicklungen und Erkrankungen, die in den letzten 6 Monaten vor Vertragsabschluss eine Behandlung oder Operation zur Folge hatten.Die Hundekrankenversicherung ist über den eigenen hepster Onlineshop sowohl im Jahres- als auch im Monatsabo buchbar. Künftig wird der neue Hundeschutz neben allen weiteren Tierversicherungen von hepster ebenfalls über das Vergleichsportal von Check24 verfügbar sein.Weitere Informationen zur neuen Tierversicherung unter: www.hepster.com/hundekrankenversicherung (https://hepster.com/hundekrankenversicherung?utm_source=ots)- [1] https://ots.de/wge0JB- [2] https://ots.de/M5d0BY- [3] https://ots.de/1clP1MÜber hepsterDas Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. Unter dem Ansatz der sogenannten Embedded Insurance, schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Versicherungen. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 1.600 Partner und mehr als 150.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen.