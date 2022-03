Paige Breast Lymph Node verbessert diagnostische Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Erkennung von Brustkrebs-Metastasen im Lymphknotengewebe

KI-Software erkennt der interpretativen Überprüfung durch Pathologen entsprechend, ob der Brustkrebs in die Lymphknoten metastasiert hat

Paige,der weltweit führende Anbieter von KI-basierter Diagnosesoftware in der Pathologie, lancierte heute sein neuestes Produkt, Paige Breast Lymph Node, eine KI-Software für die Medizintechnik, die es Pathologen gemäß ihrer eigenen interpretativen Überprüfung ermöglicht, festzustellen, ob Brustkrebs in die Lymphknoten metastasiert hat*. Vorgestellt wurde das Produkt beim Jahrestreffen der United States and Canadian Academy of Pathology (USCAP), das vom 19. bis 24. März 2022 stattfand.

Die Feststellung, ob sich der Brustkrebs im Lymphsystem ausgebreitet hat, ist für die Diagnose und den Behandlungsplan der Patientinnen entscheidend. Aufgrund der Größe des Gewebebereichs und der Größe der kleinen Mikro-Metastasen, kann die genaue Beurteilung eines Lymphknoten-Objektträgers durch Pathologen mühsam und zeitaufwändig sein.

Paige Breast Lymph Node erhöht die Genauigkeit und Effizienz bei der Erkennung von Brustkrebs-Metastasen, bei denen das Risiko, übersehen zu werden, am größten ist. Mittels KI werden Pathologen befähigt, Tumor-Metastasen jeglicher Größe, einschließlich kleiner Mikrometastasen, auf effizientere und zuverlässigere Weise zu erkennen. Die Software soll die diagnostische Genauigkeit selbst für die subtilsten Metastasenherde verbessern und hat eine Objektträger-Empfindlichkeit von über 98 Prozent, um Metastasen jeglicher Größe zu erkennen. Dank der von Paige entwickelten TissueMap ist es möglich, eine positive Indikation für metastasierten Brustkrebs für den entsprechenden Lymphknoten anzuzeigen, während alle Regionen auf dem Objektträger mit Verdacht auf Krebs hervorgehoben werden. Überdies werden sowohl Objektträger als auch Fälle mit vermuteten positiven Lymphknoten hervorgehoben, was es Pathologen erlaubt, sie zu priorisieren und auf effiziente Weise zu überprüfen.

"Die genaue Erkennung von Brustkrebs-Metastasen ist für Ärzte und deren Patientinnen außerordentlich wichtig, jedoch kann es für Pathologen eine mühselige, manuelle Aufgabe sein", sagte David Klimstra, M.D., Gründer und Chief Medical Officer von Paige. "Paige Breast Lymph Node bietet Pathologen eine schnellere und effizientere Art, große Mengen an Lymphknotengewebe zu analysieren, sowie Seelenfrieden für sie und ihre Patientinnen."

Paige Breast Lymph Node ist als Teil der Paige Breast Suite fortan verfügbar. Die Software nutzt die Paige Prostate zugrundeliegende KI-Technologie und funktioniert mit einem breiten Spektrum von Daten, Färbemethoden und Scanning-Artefakten, woraus eine verallgemeinerbare KI resultiert, die in verschiedensten Labor- und Krankenhaussituationen schnell eingesetzt werden kann.

"Paige Breast Lymph Node stärkt den Wert der Paige Breast Suite für klinische Pathologen", sagte Andy Moye, Ph.D., Chief Executive Officer von Paige. "Diese Produkteinführung ist ein wichtiger Schritt in unserer gesamten Vermarktungsstrategie, weil wir die Leistungsstärke unserer KI-Plattform auf neue Krankheitsbereiche ausdehnen. Neben unserem von der FDA zugelassenen Produkt Paige Prostate, bestätigt die Verallgemeinerungsfähigkeit der KI die breitere Verwendung von Paige-Software, um Pathologen bei der Krebsdiagnostik zu unterstützen."

Paige wird am 30. März ein Webinar halten, um zu zeigen, wie Paige Breast Lymph Node in der klinischen Praxis eingesetzt werden kann. Weitere Informationen zu Paige Breast Lymph Node finden Sie unter http://info.paige.ai/breast oder über info@paige.ai.

*Paige Breast Lymph Node ist in den USA und in anderen Regionen, in denen die Verwendung für Forschungszwecke erlaubt ist, nur für Forschungszwecke verfügbar. Produkte, die nur für Forschungszwecke vorgesehen sind, sollten nicht für diagnostische Verfahren verwendet werden.

Über Paige

Paige wurde 2017 von Thomas Fuchs, Dr.Sc., David Klimstra, M.D., sowie Kollegen vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) gegründet. Das Unternehmen entwickelt computergestützte Produkte für die Pathologie, die es Patienten und Ärzteteams ermöglichen, effektive und besser informierte Behandlungsentscheidungen zu treffen. Angesichts der Tatsache, dass diese neue Klasse von KI-basierten Technologien die Zukunft der Diagnostik vorantreiben wird, hat Paige eine Plattform geschaffen, die Pathologen diese neuartige Technologie bereitstellt, um ihre Arbeitsabläufe zu verändern und die diagnostische Sicherheit und Produktivität zu erhöhen. Die Produkte von Paige liefern Pathologen und Onkologen Einblicke, so dass sie effizient zu präziseren Diagnosen für ihre Patienten gelangen können. Paige ist das erste Unternehmen, das die FDA-Zulassung für ein KI-basiertes Produkt für die digitale Pathologie erhalten hat.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.paige.ai, Twitter und LinkedIn.

