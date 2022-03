Pressemitteilung der SLM Solutions Group AG:

SLM Solutions gibt Finanzergebnisse für das GJ 2021 bekannt, mit Umsatzwachstum und Verbesserung des Ergebnisses

SLM Solutions übertrifft Prognose das zweite Jahr in Folge mit einem Umsatzwachstum von 22% und einer weiteren Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr

- Umsatz für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 75,1 Mio., ein Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr (GJ 2020: EUR 61,8 Mio.)- EBITDA für das GJ 2021 verbesserte sich um 42% gegenüber dem GJ 2020 auf EUR -8,6 Mio. (GJ 2020: EUR -14,8 Mio.)- Starker Auftragseingang im GJ 2021 in Höhe von EUR 70,4 Mio., ein Plus von 53% gegenüber dem Vorjahr (GJ 2020: EUR 46,1 Mio.)- Größter Auftragsbestand in der Unternehmensgeschichte per Dezember 2021 in Höhe von EUR 42,8 Mio., 42% höher als im Dezember 2020 (Dez. 2020: EUR 30,2 Mio.)- SLM Solutions bekräftigt die Prognose für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2022.

Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") gibt heute die Finanzergebnisse für das im Dezember 2021 endende Geschäftsjahr bekannt, in dem das Unternehmen wesentliche Verbesserungen sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis des Unternehmens ...

