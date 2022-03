VERIF.i ermöglicht standardisierte, unabhängige Laborinspektionen vor Ort zur Überprüfung der Einrichtungen, des Personals und der Abläufe bei Anbietern von regulierten Forschungsdienstleistungen

Scientist.com, der führende Marktplatz im Bereich Forschung und Entwicklung für die Pharmaindustrie, gab heute bekannt, dass VERIF.i, das Programm des Unternehmens zur Vorabbewertung von Anbietern, verwendet wurde, um vor Ort erfolgreich die Durchführung einer Begutachtung der LIDE Biotech-Anlage in Shanghai, China, abzuschließen. VERIF.i wurde entwickelt, um den Nutzern auf beiden Seiten des Scientist.com-Marktplatzes dabei zu helfen Qualitätsstandards zu verbessern und indirekte Kosten zu vermindern.

LIDE (Lab for Innovated Diagnosis and Experimental Therapeutics) Biotech ist ein Dienstleistungsanbieter für translationale Medizin, der während der letzten 11 Jahre Innovationen in translationaler onkologischer Forschung und Immunonkologie hervorgebracht hat. Gegründet wurde LIDE von den aus dem Ausland zurückgekehrten Doktoren Danyi Wen, Yizhun Zhu und Anderen mit dem Ziel, erstklassige Forschungs- und Managementteams mit modernem wissenschaftlichem Hintergrund zusammenzuführen, um die Grenzen der translationalen medizinischen Forschung zu erweitern. LIDE hat sich selbst zu höchster Forschungsqualität verpflichtet; im Jahr 2015 arbeitete das Unternehmen mit mehreren großen Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um ein PDX Consortium Board zu schaffen mit dem Ziel, hohe PDX-Standards in ganz China zu fördern und zu gewährleisten.

"Wir bei LIDE halten uns an die anspruchsvollsten Brachenstandards indem wir die überlegene Qualität unserer Einrichtungen und der sie betreibenden Wissenschaftler von Weltklasse sicherstellen", kommentierte Dr. Danyi Wen, President und CEO von LIDE Biotech. "Zusammen mit anderen Zertifikationen der Branche ermöglicht VERIF.i uns, unser Engagement für hohe Qualität innerhalb der gesamten Branche in Nordamerika und Europa wie auch auf dem Marktplatz von Scientist.com aufzuzeigen."

VERIF.i gibt Anbietern von regulierten Forschungsdienstleistungen die Möglichkeit, ihre Standards anhand von vordefinierten Kriterien, die für die Biopharmaindustrie entwickelt wurden, aktiv anzugeben und diese dann durch unabhängige, externe Prüfer im Rahmen einer Inspektion vor Ort bestätigen zu lassen. Vorabprüfungen helfen Anbietern wie LIDE Biotech, ihre Qualität und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, während Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche regulierte Dienstleistungen schneller, zuverlässiger und mit weniger Risiko kaufen können.

"Selbst vor der Covid-19-Pandemie waren Bewertungen von Laboren vor Ort wegen der hohen Kosten und der großen Anforderungen an Ressourcen und Zeitaufwand nur schwer durchzuführen", kommentierte Matt McLoughlin, Senior Vice President of Categories and Compliance bei Scientist.com. "VERIF.i geht diese Herausforderungen an, indem es ein standardisiertes Verfahren sowohl für die Kunden als auch für die Lieferanten schafft. Auch ermöglicht es Lieferanten wie LIDE, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben, indem sie unabhängige Erkenntnisse zu ihren Einrichtungen, ihrem Personal und ihren Verfahren offenlegen."

VERIF.i ist eine Erweiterung der preisgekrönten COMPLi-Lösung von Scientist.com. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientist.com/verifi/

Über LIDE Biotech

LIDE Biotech widmet sich im Auftrag unserer Kunden, die Überführung von Studien in der vorklinischen Phase zur klinischen Phase zu beschleunigen. Wir tun dies mithilfe unseres einzigartigen Zugangs zu frischen Proben von Patienten, die wir täglich im Rahmen unserer engen Partnerschaften mit Krankenhäusern in ganz China erhalten. Basierend auf diesen Beziehungen und in Verbindung mit unseren eigenen, selbst entwickelten Kits, Kits für Tumor-Proben, CRC-Kits, MiniPDX-Prüf-Kits und K-Zellen-Kits bietet die Plattform von LIDE unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zum Einsparen von Zeit und Mitteln. Auf diesem Erfolg gründend hat LIDE eine solide Datenbank von mehr als 1600 PDX-, CDX- und Zelllinienmodellen aufgebaut, die stetig wächst. Unsere Dienste als Auftragsforschungsinstitut können auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden, je nachdem in welcher Phase des vorklinischen Entwicklungsprozesses für onkologische Medikamente Sie sich befinden einschließlich Sammlung klinischer Biopsien, in vitro-/in vivo-Studien, Analysen von RNA- und DNA-Transkription sowie Fähigkeiten im Bereich Immunonkologie.

Vom 10. bis zum 13. April wird LIDE Biotech beim American Association for Cancer Research Annual Meeting in New Orleans sein. Besuchen Sie uns: First Floor Exhibit Hall D-H, Booth 2057 (Erdgeschoss Ausstellungshalle D-H, Stand Nr. 2057).

Beobachten Sie bei einem von Scientist.com gehosteten Webinar den Direktor für Immunonkologie von LIDE Biotech, Dr. Bin Xie, bei der Erörterung gegenwärtiger und neuartiger Methoden zur Bewertung von Immunonkologie-Medikamenten mit Hilfe von auf Menschen übertragenen, mit Mäusen erstellten Modellen.

Besuchen Sie www.lidebiotech.com, um mehr zu erfahren und folgen Sie den Aktualisierungen auf der Seite LIDE Biotech LinkedIn.

Über Scientist.com

Die Mission von Scientist.com ist es, weltweit Wissenschaftler zu fördern und zu vernetzen. Indem sie die Art und Weise umgestaltet, in der wissenschaftliche Forschung durchgeführt wird, beschleunigt unsere Plattform Science as a Service Entdeckungen, die Krankheiten verhindern und heilen, die Problematik des Klimawandels angehen und dabei helfen, weltweit die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie sicherzustellen. Wir kombinieren raffinierte KI-Technologie mit sorgfältigem Support durch Research Concierge, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente binnen kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten durchzuführen.

Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

