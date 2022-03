Etwas stärker als an den großen europäischen Börsen ging es in Wien nach unten, der ATX rutschte schon bald nach dem Handelsstart in negatives Terrain und baute die Abgaben bis zum Ende hin sukzessive aus, am Ende gab es ein Minus von 2,2% für das heimische Börsenbarometer. Auch in Wien drückten die gleichen Sorgen wie im übrigen Europa auf die Stimmung, zusätzlich kamen auch von der Konjunkturseite negative Nachrichten. Das deutsche ifo-Institut erwartet in diesem Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum zwischen 2,2 und 3,1 Prozent, gleichzeitig soll aber die Inflation auf 5,1 bis 6,1 Prozent ansteigen. Auch das Konsumklima in der Eurozone rutschte deutlich stärker als erwartet nach unten auf einen Wert von -18,7, erwartet worden war ein ...

