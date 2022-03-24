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Das ist er! Der Turnaround, der sich gewaschen hat…
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WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Ticker-Symbol: RHM 
Xetra
24.03.22
09:15 Uhr
181,65 Euro
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Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
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