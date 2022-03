Einen Monat lang war die Börse in Russland geschlossen. Am Donnerstag hat der Betreiber den Handel wieder aufgenommen, allerdings nur für vier Stunden und sehr eingeschränkt. Der Start verläuft extrem: Zunächst geht es 15 Prozent abwärts, dann erholen sich die Kurse und das Minus beläuft sich nur noch auf vier Prozent.Gestartet war der Handel um 7:50 Uhr MEZ. Geschlossen wird die Börse am Donnerstag um 11:50 Uhr. Lediglich 33 Aktien sind handelbar, darunter die Anteilscheine der größten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...