Die jüngste Kursrallye am deutschen Aktienmarkt scheint zunächst gestoppt. Der DAX gab gestern deutlich ab. Heute sieht es zum Handelsstart zunächst nach wenig Bewegung aus. Die Vorgaben aus den USA sind schwach. Die Börsen in Asien schlossen uneinheitlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Chevron, BP, Shell, Occidental Petroleum, Alibaba, Tesla, Daimler Truck, CTS Eventim, Rheinmetall und Nel. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.