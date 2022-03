Kreuzlingen (ots) -Die Schweizer Menswear Brand STRELLSON gibt die Kooperation mit dem zweifachen Olympia Goldmedaillengewinner und Schweizer Rennradlegende Fabian Cancellara bekannt. Teil der Partnerschaft ist eine von STRELLSON und Fabian Cancellara designte, limitierte Off Bike-Kapselkollektion, die diesen Frühling gelauncht wird.Fabian Cancellara und das Team um STRELLSON Designer Marco Tomasi haben eine Kollektion mit dreizehn Styles, bei denen Funktion, Performance und Komfort im Vordergrund stehen, entworfen. Ziel war es, eine Kollektion zu kreieren, die den Charakter von Radsportbekleidung und die DNA der Marke perfekt vereinen. Neben einer Weste, die in eine Jacke umfunktioniert werden kann, sind ein weiteres Highlight reflektierende Prints auf einem Grossteil der Kollektionsteile, darunter zwei Jacken, verschiedene Jersey Styles sowie eine Shorts. Vervollständigt wird die Kollektion mit einem Trikot, einer Cap sowie einer Sonnenbrille, die zusammen mit dem Schweizer Fahrradbrillen Hersteller iLeve designt wurde."Mit Fabian Cancellara konnten wir einen großartigen Partner sowie einen der bekanntesten Schweizer Sportler gewinnen - Als Brand, die in der Schweiz tief verwurzelt ist, sind wir darauf natürlich sehr stolz. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und besonders darüber, dass wir die tolle Kollektion nun endlich auch mit unseren Kunden und Fans von Fabian teilen können", erklärt Nicolai Zereske, Head of Marketing & Visual Merchandising von STRELLSON. "Outdoorsportarten wie Cycling werden immer beliebter und das Bedürfnis nach funktionalen Styles, die sich sowohl beim Sport als auch in der Freizeit tragen lassen, wächst. Unsere Kapsel inspiriert, im Sommer rauszugehen, sich auf sein Bike zu setzen und aktiv zu werden.""Als Schweizer bin ich natürlich schon lange ein Fan von STRELLSON. Umso mehr freue ich mich daher über die Kooperation. Eine Off Bike-Kollektion mitzugestalten war eine komplett neue Erfahrung für mich. Nun freue mich, dass unsere erste gemeinsame Kapselkollektion endlich auf den Markt kommt und bin bereits jetzt gespannt auf alles weitere, was wir gemeinsam entwickeln werden.", so Cancellara zur Zusammenarbeit.Ab Ende März 2022 wird die Kapselkollektion in Deutschland und der Schweiz in STRELLSON Stores, online sowie bei ausgewählten Wholesale Partnern wie Engelhorn, AR Cycling und The Roger's erhältlich sein.Die Partnerschaft zwischen Fabian Cancellara und Strellson wurde für die Frühjahr/Sommer Saison 2022 vereinbart. An einer weiteren Kapselkollektion für die Herbst/Winter 2022 Saison wird bereits gearbeitet.Pressekontakt:STRELLSONEMELY SCHEIDTe.scheidt@strellson.comPhone+ 41 71 68 63 398Mobile +49 176 20227355Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, SwitzerlandOriginal-Content von: Strellson AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068342/100886976