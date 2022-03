Frankfurt am Main (ots) -Traxpay und die DZ BANK AG, Frankfurt am Main, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist die Nutzung der von Traxpay entwickelten digitalen Plattform für die Lieferkettenfinanzierung durch die DZ BANK. Hierüber können Direktkunden der DZ BANK ihre Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen digital abwickeln und vorfinanzieren."Die Zusammenarbeit mit der DZ BANK ist ein großer Meilenstein für die Geschichte von Traxpay (https://www.linkedin.com/company/traxpay)", erklärt Markus Rupprecht (https://www.linkedin.com/in/markusrupprecht/), CEO von Traxpay. "Dieses Bankenschwergewicht auf unsere Seite zu bringen und Zugang zur genossenschaftlichen Finanzgruppe zu erhalten, hebt Traxpay auf eine neue Stufe! Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung für uns und für ein europäisches Fintech".Lieferkettenfinanzierungs- oder Supply-Chain-Finance(SCF)-Instrumente wie Dynamic Discounting (https://www.traxpay.com/loesungen/supply-chain-finance/dynamic-discounting/) und Reverse Factoring (https://www.traxpay.com/loesungen/supply-chain-finance/reverse-factoring/) haben in den letzten Jahren nicht nur durch die Corona-Pandemie weiter an Bedeutung gewonnen. Neben diesen etablierten SCF-Instrumenten hat Traxpay neue Instrumente wie die Digitale Forfaitierung (https://www.traxpay.com/loesungen/supply-chain-finance/digital-forfaiting/) und die Digitale Garantie (https://www.traxpay.com/loesungen/supply-chain-finance/digital-guarantees/) entwickelt. Die Kombination geeigneter SCF-Instrumente ist die Voraussetzung, um das Ziel von Unternehmen nach einer 360°-Liquiditätsoptimierung zu erreichen, die als komparativer Wettbewerbsvorteil gilt. Traxpay bietet die Möglichkeit, verschiedene Lieferkettenfinanzierungs-Lösungen zu kombinieren.Die DZ BANK kann auf mehrere Weisen partizipieren und so ihren "Share of Wallet" erhöhen - sei es als digitaler Finanzierungspartner und Garantiegeber oder als Vermittler moderner digitaler SCF-Lösungen für ihre Unternehmenskunden. Neben der DZ BANK hat sich Traxpay in den letzten Jahren mit verschiedenen wichtigen europäischen Finanzinstituten zusammengeschlossen. Weitere Bankpartner werden in Kürze folgen."Wir sehen eine fortschreitende und zunehmende Verzahnung von Banken und Fintechs. Mit der DZ BANK haben wir einen weiteren Bankenpartner hinzugewonnen und profitieren damit von den Netzwerk- und Skalierungseffekten, die wir damit erzielen können! Gemeinsam mit der DZ BANK werden wir sicher viele neue Unternehmen unterschiedlicher Größen unterstützen können," so Kate Pohl (https://www.linkedin.com/in/kate-pohl-5899766/) Head of Banking & Corporate Sales.Über Traxpay:Traxpay ist eine dynamisch wachsende Online-Plattform für Lieferantenfinanzierung, die mit einem Multibanken-Ansatz aus Europa heraus global agiert und schon heute Lieferanten in über 30 Ländern bedient. Mit der Mission, die "360° Supply Chain Finance Platform of Choice" für Käufer, Lieferanten und Banken zu werden, ermöglicht Traxpay Unternehmen ein einfaches, sicheres und nachhaltiges Working Capital Management mit allen gängigen Instrumenten der Lieferkettenfinanzierung.Etablierte Finanzinstitute vertrauen der Finanzierungslösung von Traxpay und pflegen strategische Partnerschaften mit dem Unternehmen. Durch ein neues Sustainable-Supply-Chain-Finance-Programm können Plattformnutzer die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten finanziell incentivieren.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Presse:Birgit HassHead of Marketing & Communications+49 (0) 69 597 72 15 34birgit.hass@traxpay.comOriginal-Content von: Traxpay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159827/5178971