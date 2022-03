Gewinn mit Ansage!?: Trigger-Ad-hoc: Durchschlagender Erfolg! Heute massives Upside…

Anzeige / Werbung

Das ist ein durchschlagender Erfolg, der sich heute wohl auch auf dem Kurszettel ganz besonders bemerkbar machen dürfte.

Die soeben lancierte Meldung dürfte genau das sein, auf das der Markt gewartet hat, ein extrem starkes Signal an den Markt, das zeigt, dass die Produkte dieses Unternehmens das Potenzial haben, der neue Standard in einem Milliardenmarkt zu werden.

Ein Kauf der Aktie dieses Unternehmens drängt sich unseres Erachtens gerade jetzt auf, glauben wir an einen heftig ausfallen Turnaround des Papiers, das allein bis zum bisherigen Hoch beim Multimillionen-Börsengang im Sommer letzten Jahres fast 550% Performance bringen könnte.

Die Zielgruppe für die durch uns getesteten einmalig herausragenden Produkte dieses Unternehmens ist nahezu grenzenlos. Und tatsächlich macht dieses Unternehmen jetzt wohl nicht mehr nur Kinder und Erwachsene froh, sondern vielleicht auch das Depot. Wahrhaftig lässt dieses Unternehmen einen Traum wahr werden, nämlich den Traum, Süßigkeiten ohne Reue und ohne Sorgen über neue Fettpolster genießen zu können, den Kindern Süßigkeiten geben zu können, ohne sich Sorgen über ihren Zuckerkonsum machen zu müssen. Wenn ein solches Produkt auch noch besser schmeckt, als so manche "Leckereien" von Haribo & Co, wer würde ein solches Produkt nicht kaufen!? Eben, das Marktpotenzial erscheint ohne Übertreibung enorm gewaltig.

Die The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) hat unseres Erachtens exakt das Produkt, auf das man in der Welt der Süßigkeiten lange Zeit gewartet hat und das wirklich nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene froh machen dürfte. Und das einzige Unternehmen, das uns bekannt ist, das ein ähnliches Konzept umgesetzt hat, war das Start-up SmartSweets, das noch in der Frühphase für über 350 Mio. USD geschluckt wurde. Die Bewertung von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) liegt aktuell bei umgerechnet lediglich 23 Mio. USD. Heute Morgen meldet das Unternehmen einen großen Coup, der in unseren Augen jetzt einen durchaus heftigen Turnaround auslösen könnte:

The Yumy Candy Company

(WKN: A3DBDT ), CSE: TYUM

Breaking News:

THE YUMY CANDY COMPANY ANNOUNCES YUMY BEARS LAND AT ONE OF NORTH AMERICA'S LARGEST TRAVEL RETAIL CHAINS

HIER zur Ad-hoc-Meldung.

Die Better-For-You-Süßwaren von Yumy landen jetzt bei einer der größten Reiseeinzelhandelsketten Nordamerikas! Wir sehen nun eine einmalig große Investment- und derzeit vor allem auch besonders große Kurschance, die sich in unseren Augen genau jetzt als idealer Einstiegszeitpunkt aufdrängt.

Die Hudson Group bedient täglich über 300.000 Reisende auf dem amerikanischen Festland und in Kanada. Die Einzelhändler der Hudson Group sind bekannt für ihre große Auswahl an Süßwaren und die exklusive Auswahl führender Marken:



"Wir freuen uns außerordentlich, in den Regalen der Hudson Group zu stehen. In den Regalen eines Unternehmens zu stehen, das für die Auswahl von Premium-Süßwaren bekannt ist und von Reisenden weltweit wahrgenommen wird, ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für unser Unternehmen. (…) Als Unternehmen wachsen wir beträchtlich und werden in den kommenden Jahren ein dreistelliges Wachstum anstreben." - Erica Williams, Gründerin & CEO von Yumy

Schauen Sie, der Börsengang von The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) im Sommer 2021 wurde noch groß "gefeiert", die Aktie "peakte" binnen kürzester Zeit bei einen Hoch von 5,75 C$, bevor es deutlich stiller um das Unternehmen wurde. Das könnte sich nun ändern. Die heutige Meldung könnte der Trigger sein! Bei aktuell 1,05 C$ kaufen Sie das Papier dieses Unternehmens und somit bei einem Bruchteil des Peaks beim Börsengang. 548% wären drin, sehen wir, dass diese Spekulation aufgeht, nämlich jene, dass wir schon kurzfristig Kurse des Börsengangs im Sommer letzten Jahres wiedersehen, und davon sind wir überzeugt. Wir glauben, dass die jetzt lancierte Meldung eine unaufhaltsame Turnaroundrallye auslösen könnte. Die Aktie steht unseres Erachtens haarscharf vor einem potenziellen "Megaausbruch".

Der Traum wird wahr: Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen!

Wir alle wissen, dass übermäßiger Zuckerkonsum nicht nur ungesund ist, sondern selbstredend auch auf die Figur übergeht. Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen, das ist es, worum es sich bei der The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) dreht.

The Yumy Candy Company (WKN: A3DBDT) ist ein Innovator einer Branche, in der Milliarden umzusetzen sind. Das noch junge Unternehmen der Entrepreneurin Erica Williams, die in ihrer Heimat im kanadischen Vancouver und auf Social Media vor allem für ihre "Fitnessorgien" bekannt ist, hat etwas, das nicht nur unsere Kinder gerne essen, perfektioniert. Wer würde nicht gerne Gummibären oder andere Süßigkeiten ohne schlechtes Gewissen genießen und sich selbst nach dem Genuss auch gut fühlen. Das erste Produkt von Erica Williams und ihrer The Yumy Candy Company, das frei von tierischen Inhaltsstoffen ist und keinerlei raffinierten Zucker enthält, ist erst seit Kurzem auf dem Markt. Überhaupt enthält eine Packung Gummibären der Marke Yumy Bears nur drei Gramm Zucker, und dieser kommt lediglich von den rein natürlichen Inhaltsstoffen wie dem Fruchtsaft. Der Gründungsort, British Columbia in Kanada, ist quasi derzeit nur der Testmarkt vor einer geplanten internationalen Expansion.