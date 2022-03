Der Großküchenausrüster Rational AG (ISIN: DE0007010803) will seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 7,50 Euro und eine Sonderdividende in Höhe von 2,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Hierdurch soll die krisenbedingte Dividendenkürzung des Jahres 2020 teilweise ausgeglichen werden, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die geplante Ausschüttung ist eine Erhöhung um rund 56 Prozent (ohne Sonderdividende) gegenüber dem letzten Jahr (4,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...