Estée Lauder nimmt als exklusive Beauty-Marke an der Decentraland Metaverse Fashion Week teil, der ersten groß angelegten virtuellen Modewoche in einem On-Chain-Metaversum.

Um ein einzigartiges virtuelles Beauty-Erlebnis zu schaffen, arbeitet Estée Lauder mit Alex Box zusammen, einer prominenten Künstlerin im Umfeld des Metaversums, um ein Original-NFT-Wearable (Non-Fungible Token) zu schaffen, das von Advanced Night Repair, dem vorrangigen Beauty-Serum der Marke, inspiriert wurde.

NutzerInnen können in das kultige "braune Fläschchen" des Advanced Night Repair-Serums eintreten, um ein digitales Abzeichen bzw. ein Proof of Attendance Protocol (POAP) freizuschalten und sich ein NFT-Wearable zu holen, das ihrem Avatar eine leuchtende, strahlende Aura verleiht, die von Advanced Night Repair inspiriert wurde.

Vom 24. bis 28. Märzsteht eine auf 10.000 Stück begrenzte Zahl der Advanced Night Repair NFT-Wearables für TeilnehmerInnen der Metaverse Fashion Week zur Verfügung. Um eines zu erhalten, wird lediglich ein MetaMask oder eine andere Krypto-Geldbörse benötigt, die Ethereum und Ethereum-Tokens (ERC20 Tokens) akzeptiert. Das Wearable steht so lange zur Verfügung, wie die Nutzerin es wünscht.

"Wir freuen uns sehr, als exklusive Beauty-Marke an der Metaverse Fashion Week teilzunehmen. Sie markiert einen Wendepunkt für Estée Lauder, wie wir neue und bestehende Kundinnen im Metaversum erreichen und engagieren", erklärte Stéphane de La Faverie, Global Brand President, Estée Lauder AERIN Beauty and Group President, The Estée Lauder Companies. "Die Kreativität, Innovation und Furchtlosigkeit unserer bahnbrechenden Gründerin hat uns schon immer dazu inspiriert, die Grenzen weiter auszudehnen. Bei seinem Marktauftritt hat das Original Night Repair die Hautpflegekategorie komplett auf den Kopf gestellt und hat auch heute noch disruptive Wirkung in der Branche. Darum war dieses kultige Serum das ideale Produkt für die Schaffung unseres Metaversum-Erlebnisses, bei dem die Kundinnen in die Welt der Advanced Night Repair eintauchen und Estée Lauder auf bahnbrechende Weise einer neuen Generation nahebringen können."

"Das Metaversum eröffnet ganz neue Möglichkeiten für das Beauty-Erlebnis", so Alex Box. "Für dieses exklusive Estée Lauder-Wearable setze ich die Essenz von Advanced Night Repair in eine immersive "strahlende Aura" um, eine funkelnde Konstellation von Glanz und Zauber."

Diese Aktivierung repräsentiert zwei technologische Meilensteine für Estée Lauder und The Estée Lauder Companies: die erste Nutzung von Abzeichen oder Proof of Attendance Protocol (POAP) und die ersten am Körper tragbaren NFT.

"Bei ELC nutzen wir Technologie, um neu zu definieren, wie Verbraucherinnen weltweit ihre individuelle Schönheit erkunden und zum Ausdruck bringen und zwar nicht nur in der realen, sondern jetzt auch in der digitalen Welt", so Michael W. Smith, Chief Information Officer bei The Estée Lauder Companies. "Mithilfe dieser innovativen Blockchain-Aktivierung profiliert sich die Marke Estée Lauder im Metaversum und fördert das Kundenengagement und die Markentreue auf bahnbrechende Weise. Das Advanced Night Repair NFT-Wearable und digitale Abzeichen werden über die Metaverse Fashion Week hinaus bestehen und repräsentieren einen signifikanten Meilenstein am Schnittpunkt von Technologie und Beauty."

