Hamburg (ots) -Die neue Polizeiserie führt uns jeweils freitags um 20:15 Uhr in die atemberaubende Natur der Südtiroler Bergwelt. Terence Hill spielt den Förster Pietro Thiene, der nach dem tragischen Tod seiner Frau abgeschieden in einer Blockhütte lebt - inmitten einer malerischen Bergkulisse. Als Kommandant der Forstwache unterstützt er die örtliche Bergpolizei bei der Verbrechensbekämpfung - denn keiner kennt das unwegsame Revier der wilden Berge, aber auch deren Bewohner so gut wie er. - Eine Serie mit beeindruckenden Actionszenen, Herz und Humor, jeweils in Doppelfolgen.Im Mittelpunkt des Osterprogramms steht bei Bibel TV die Lebens- und Leidensgeschichte von Jesu Christus, dem zwei Spielfilmserien ("Jesus und die Geschichte von ..." und "Die Bibel") sowie das multimedial inszenierte Passionsspiel des Festspielhauses Neuschwanstein, "Passion 2:1 - Was ist Wahrheit"? gewidmet sind. - Am 09. April erinnert Bibel TV mit dem Spielfilm "Bonhoeffer - die letzte Stufe" an den christlichen Theologen und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer (dargestellt von Ulrich Tukur), der sich dem Naziregime widersetzte und dafür hingerichtet wurde.Gott & die WeltGottesdienste und AndachtenSo., 10.04. 10:00 Gottesdienst live aus dem Kiliansdom in Würzburg - PalmsonntagDo., 14.04. 18:30 Gottesdienst live aus dem Münsteraner Dom - GründonnerstagFr., 15.04. 10:00 ERF Gottesdienst zu Karfreitag15:00 Gottesdienst live aus dem Kölner Dom - Karfreitag20:00 Bibel TV Emmaus - Karfreitag: Gottvertrauen am KreuzSa., 16.04. 13:00 Hour of Power- das Kreuz der Veränderung!20:00 Bibel TV Emmaus - Karsamstag: Josef von Arimathäa21:00 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom: Feier der OsternachtSo., 17.04. 10:00 Gottesdienst live aus dem Berliner Dom11:30 ERF Gottesdienst zu Ostern15:00 Ostersonntag-Gottesdienst aus Jerusalem17:00 Hour of Power - Ostern: Jesus lebt!20:05 Bibel TV Emmaus - Ostern: Ich bin die AuferstehungMo., 18.04. 10:00 Gottesdienst live aus dem Würzburger Dom - Ostermontag16:15 Ostermontag-Gottesdienst aus Jerusalem20:00 Bibel TV Emmaus - Oster: Neue Kleider zu OsternSo., 24.04. 10:00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck- LauenburgTägliche Live-Gottesdienste am Morgen: "startklar - mit Gott in den Tag" (Entfällt an Feiertagen)Mo.- Fr. 06:30 Heilige Messe aus dem Salzburger DomMo.- Sa. 08:00 Heilige Messe live aus dem Kölner DomGottesdienste im Livestream von Bibel TV - Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Interessierte finden hier ein sehr umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlichen Konfessionen. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen, das ICF Zürich sowie die Schweizer Freikirche HOPE & LIFE CHURCH.Eine Auswahl im April:03.04. 10:00 Heilige Messe, Erzdiözese München Freising05.04. 06:30 Frühmesse, Dom zu Salzburg, Österreich07.04. 08:00 Heilige Messe, Kölner Dom08.04. 18:00 Eucharistiefeier, Stadt- und Marktkirche St. Lamberti, Münster10:00 10:00 Evangelische Gemeinde Christuskirche Meran, Tirol11.04. 18:00 Montagsmesse. Stift Heiligenkreuz, Österreich24.04. 11:25 Gottesdienst, Elim Kirche, Hamburg24.04. 19:00 Young Adults Celebration, HOPE & LIFE Church, Schweiz25.04. 19:00 Bible Studies, New Life Church, Düsseldorf...und viele weitere Übertragungen!Das besondere EventMittwoch, 13.04., 20:15 Uhr und Karfreitag, 15.04., 21:45 UhrPassion 2:1 - Was ist Wahrheit? Passionsspiel vom Festspielhaus Neuschwanstein, 2021Die als Theaterstück geplante Inszenierung aus dem Festspielhaus Neuschwanstein wurde als multimediales Kunstwerk spektakulär inszeniert: Erzählt wird die Ostergeschichte, die sich vor 2000 Jahren zugetragen hat und die als Wurzel des Christentums gilt, aus fünf unterschiedlichen Blickwinkeln: Aus der Sicht von Maria Magdalena, von Petrus, Judas, dem Hohepriester und Pilatus. Im Mittelpunkt steht die Zeitspanne von Palmsonntag bis zu den Tagen nach der Kreuzigung: Die Feiern des Palmfestes, der Verrat durch Judas und das letzte Abendmahl. Das Überraschende der Inszenierung sind die verschiedenen Sichtweisen der Protagonisten auf das Geschehen, die auch dem Zuschauer eine tiefere Interpretation der Passionsgeschichte ermöglichen.Darsteller: Hohepriester (Michael Grimm, "Die Rosenheim Cops"), Maria Magdalena (Valentina Schatzer, "Blind ermittelt"), Judas (Christopher Brose), Pilatus (Stephan Lewetz), Petrus (Christian Schöne), Journalistinnen (Vera Horn, Nina Treiber), Erzähler (Peter Weiß, "Soko Kitzbühl"), Anchor Woman der Breaking News (Sabine Sauer, BR-Moderatorin)Das neue Serien-Highlight auf Bibel TV - mit Terence HillDie Bergpolizei - Ganz nah am Himmel - Italienische Polizeiserie mit Terence HillAb 01.04. immer freitags, 20:15 - 22:15 Uhr in je 2 Folgen (bis auf Karfreitag, 15.04.)Nach dem tragischen Tod seiner Frau lebt Pietro Thiene (Terence Hill) in rund 1400 Meter Höhe der Südtiroler Alpen am idyllischen Pragser Wildsee. Der Kommandant der Forstwache kümmert er sich um Natur und Tiere - hat aber auch immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen, die dort leben und die er gut kennt. So unterstützt er auch die Polizei immer wieder bei der Aufklärung von Verbrechen.Spannung und Action sind in dieser Serie garantiert - wie in den atemberaubenden Kletterszenen in den Dolomiten; die Protagonisten verfügen aber auch über viel Menschenkenntnis, Herz und Humor. Bibel TV zeigt alle Staffeln mit Terence Hill, der 2016 durch Daniele Liotti abgelöst wurde. Gedreht wurde die Serie u. a. in Innichen und Prags, aber auch im Pustertal und in Meran. Die Musik zur 1. Staffel schrieb Pino Donaggio, der international bekannte Filmkomponist ("Wenn die Gondeln Trauer tragen", "Carrie").Der christliche Glaube prägte Terrence Hill seit seiner Kindheit; der Heilige Franziskus ist für ihn ein großes Vorbild. "Mein Verhältnis zur Religion ist ein sehr privates, eine herzliche Beziehung: glücklich, ernsthaft, auch wütend", sagte der Schauspieler einmal. "Ich glaube, es ist schwierig darüber zu reden, weil es eine Beziehung ist, die man erleben muss."Die Klassiker zu Ostern: Zwei Spielfilm-Reihen über die Lebens- und Leidensschichte von Jesu ChristusJesus und die Geschichte von ... - Vierteilige Spielfilmreihe, Deutschland 2000, angelehnt an die Überlieferung der Bibel.Do., 07.04., 20:15 Uhr ... Joseph von Nazareth -mit Tobias MorettiDo., 14.04., 20:15 Uhr ... Maria Magdalena - mit Maria Grazia CucinottaFr., 15.04., Karfreitag, 20:15 Uhr ... Judas -mit Enrico Lo Verso, Danny QuinnMo., 18.04., Ostermontag, 20:15 Uhr ... Thomas - mit Ricky Tognazzi, Mathieu Carriére, Maria Grazia CucinottaDie Bibel - Drei Spielfilme der Monumentalverfilmung des Alten und Neuen TestamentsSo., 17.04., Ostersonntag, 20:15 Uhr Die Bibel: Jesus - mit Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Müller-StahlSa., 23.04., 20:15 Uhr Die Bibel: Die Schöpfung (Genesis) - mit Sabir Aziz, B. Haddan MohamedSa., 30.04. 20:15 Uhr Die Bibel: Abraham - Mit Richard Harris, Tom Radcliffe, Christian KohlundSpielfilm-Highlights02.04. 20:15 UhrGlaube, Liebe und Hoffnung - Spielfilm, USA 2019. Mit Michael Richards, Peta MurgatroydJimmy Hope ist Witwer und Vater von zwei Töchtern. Die kleine Demetra macht sich Sorgen um ihren Vater: Sie meint, er sollte sich endlich wieder verlieben und glücklich werden! Ein Tanzwettbewerb, den Demetras attraktive Tanzlehrerin veranstaltet, kommt wie gerufen. Ihr Vater wäre der perfekte Kandidat und Faith die perfekte Frau für ihn. Bei so viel guten Vorzeichen wendet sich Demetra mit ihrer Idee gleich direkt an die höchste Instanz: Sie betet zu Gott. Wird er ihr Gebet erhören? - Für seine schwungvolle Komödie konnte Regisseur Robert Krantz die Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd engagieren, die u. a. durch die amerikanische Version der Tanzshow "Let's Dance" bekannt ist.Sa., 09.04., 20:15 UhrBonhoeffer - die letzte Stufe - Spielfilm, Deutschland 2000Besetzung: Dietrich Bonhoeffer (Ulrich Tukur), Maria von Wedemeyer (Johanna Klante), sein Gegner Manfred Roeder (Robert Joy), Hans von Dohnanyi (Ulrich Noethen), Christel von Dohnanyi (Tatjana Blacher), Sabine Leibholz (Susanne Lothar), Gerhard Leibholz (Dominique Horwitz) u.a.Der dramatische Film erzählt die Lebensgeschichte des christlichen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer. Von seinem Glauben angetrieben und um sich dem Naziregime entgegenzustellen, begibt sich Bonhoeffer in die deutsche Spionageabwehr.Sa., 09.04.21:50 UhrJa, ich glaube - US-Drama 2017 - Mit Masey McLain, Ben Davis u.a.Ihre Geschichte hat Millionen von Menschen bewegt: Rachel Joy Scott war das erste Opfer der beiden Attentäter, die 1999 während ihres Amoklaufs an der "Columbine High-School" insgesamt 13 Menschen und am Ende sich selbst töteten. Dieser Film geht jedoch weit über das tragische Ereignis hinaus: Basierend auf Rachels Tagebuch-Einträgen gewährt er Einblicke in das Leben einer jungen Frau, deren offenes Bekenntnis zu ihrem Glauben sie schließlich das Leben kostete. Gleichzeitig vermittelt er die hoffnungsvolle Botschaft, dass wir die Welt verändern können, wenn wir unser Leben voll und ganz Jesus Christus anvertrauen.So., 10.04., 20:15 UhrFeuerprobe der Unschuld (Mountain Top) - US-Spielfilm, 2017 - Mit Barry Corbin, Coby Ryan McLaughlinDer alte, exzentrische Sam Miller hat eine enge Beziehung zu Gott: Er nennt ihn Papa. In seinen Träumen empfängt Sam Aufträge von Gott, die er in die Tat umsetzt. In persönlichen Briefen versucht er fremde Menschen, die in seinen Träumen erschienen, auf den rechten Weg zu bringen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe 100.000 Dollar unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen, oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews, ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache nach.Ostersonntag, 17.04., 18:00 UhrJesus-Film - Spielfilm, USA 1979 - Mit Eli Danker, Rivka Neumann, Brian DeaconSeit über 2000 Jahren bewegt die Geschichte Jesu die Menschheit. Unter der Regie von John Krish und Peter Sykes entstand diese annähern wortgetreue Umsetzung des Stoffes, die sich am Lukasevangelium orientiert. Sie beginnt mit Marias Empfängnis über die Geburt Jesu bis zu dessen Kreuzigung.So., 24.04., 20:15 UhrDer Fuchs und das Mädchen - Spielfilm, Frankreich 2007Wie können wir im Einklang mit Gottes Schöpfung leben? Dies ist das Thema des Familienfilms: Als die zehnjährige Lila auf dem Heimweg von der Schule ist, trifft sie einen Fuchs und folgt ihm in den Wald. Die Spur verliert sich, doch von da an kann sie an nichts anderes mehr denken als an diese besondere Begegnung. Sie begibt sich auf eine lange Suche nach "ihrem" Fuchs. - Der Spielfilm des französischen Biologen und Regisseurs Luc Jacquet ("Die Reise der Pinguine") erzählt von einer rührenden Freundschaft zwischen Mensch und Tier, aber auch von ihren Grenzen.Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. 