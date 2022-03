DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Daimler Truck überrascht positiv

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Markt hofft nach Händlerangaben weiter auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges, bei der bisherigen Eskalationsstufe sei ein Gewöhnungseffekt eingetreten; erkennbar sei dies in den abnehmenden Kursauschlägen der Börsen-Indizes. Die Ölpreise haben ihren Anstieg in der Nacht gestoppt und kommen etwas zurück.

Mit Spannung warten Investoren nun auf die zahlreichen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) rund um den Globus, die im Tagesverlauf vorgelegt werden. Dazu kommen zahlreiche Reden von US-Notenbank-Mitgliedern ab dem Nachmittag. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 14.308 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,1 Prozent auf 3.875 Punkte.

Tag der Einkaufsmanager-Indizes

Die wichtigsten Daten des Tages sind die neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für März. Sie seien diesmal noch wichtiger als sonst, da sie die ersten Daten seien, die Folgen des Ukraine-Krieges für die Wirtschaft beinhalteten, heißt es von Morgan Stanley. Die Strategen erwarten einen scharfen Rutsch unter die Expansionsschwelle von 50 in der Eurozone. Einen Absturz der Wirtschaft in die Rezession sehen sie aber nicht. Die jüngsten Konsenserwartungen sahen den Eurozonen-PMI noch über 54 Punkten.

Daimler Truck überrascht positiv

Kräftig nach oben um 5,2 Prozent geht es bei Daimler Truck. Als überraschend positiv beurteilen Marktteilnehmer den Ausblick: So liege die Umsatzerwartung etwa 5 Prozent über den Erwartungen. Auch die Prognose für die EBIT-Marge von 7 bis 9 Prozent sehe verglichen mit der Markterwartung von 7,7 Prozent gut aus.

Ähnliches zeigen die Zahlen von Jost: Denn der Nutzfahrzeug-Zulieferer rechnet mit einem Umsatz-Anstieg im mittleren einstelligen Bereich. "Positiv ist der stabile Margenausblick", so ein Händler. Hier habe der Markt mit Druck gerechnet. Die Aktien honorieren dies mit 3 Prozent Plus.

Damit steckt der Markt die Vergangenheit locker weg: Denn die aktuellen ACEA-Zahlen zeigen für den Zeitraum von Januar bis Februar einen Einbruch der Neuzulassungen. Sie fielen in Europa um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wenig konkretes sehen Händler im Ausblick von Online-Apotheke Zur Rose, der Mutter von Doc Morris. Die Aktien setzen ihren Kursabsturz daher um weitere 8 Prozent fort. Zur Rose hänge weiterhin an der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. "Die Voraussetzung für eine Neubewertung sind gut, aber erst wenn es richtig los geht", so ein Händler.

"Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab", so ein Marktteilnehmer zur Credit Suisse. Die Bank hat einen Gerichtsprozess auf den Bermudas verloren, der sie nach eigenen Angaben mehr als 500 Millionen US-Dollar kosten wird. Die schweizerische Großbank prüft nun, ob getätigte Rückstellungen ausreichen. Die Aktien fallen 1,2 Prozent.

Rational legen 0,8 Prozent zu nach ihrem Ausblick. Der Markt habe mit einem deutlichen Umsatzanstieg gerechnet, aber wegen der Kostensteigerungen auch mit Margendruck. Insofern komme der Ausblick nun nicht überraschend.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.874,83 +0,1% 5,61 -9,9% Stoxx-50 3.688,62 +0,2% 7,24 -3,4% DAX 14.308,40 +0,2% 24,75 -9,9% MDAX 31.497,06 -0,1% -44,79 -10,3% TecDAX 3.273,28 -0,2% -4,92 -16,5% SDAX 14.589,17 -0,2% -22,11 -11,1% FTSE 7.473,01 +0,2% 12,38 +1,0% CAC 6.601,81 +0,3% 20,38 -7,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,46 -0,00 +0,64 US-Zehnjahresrendite 2,34 +0,04 +0,83 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:16 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0984 -0,2% 1,0988 1,1001 -3,4% EUR/JPY 133,51 +0,2% 133,49 133,17 +2,0% EUR/CHF 1,0252 +0,1% 1,0246 1,0242 -1,2% EUR/GBP 0,8333 -0,1% 0,8333 0,8333 -0,8% USD/JPY 121,52 +0,4% 121,52 121,05 +5,6% GBP/USD 1,3185 -0,1% 1,3187 1,3201 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,3816 -0,1% 6,3813 6,3878 +0,4% Bitcoin BTC/USD 43.004,62 +1,2% 43.015,58 42.692,30 -7,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,95 114,93 +0,0% 0,02 +55,5% Brent/ICE 122,00 121,60 +0,3% 0,40 +58,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.943,43 1.945,23 -0,1% -1,81 +6,2% Silber (Spot) 25,10 25,16 -0,2% -0,05 +7,7% Platin (Spot) 1.020,45 1.024,44 -0,4% -3,99 +5,2% Kupfer-Future 4,80 4,76 +0,8% +0,04 +7,5% ===

